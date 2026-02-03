Женщина лишилась всех зубов и осталась с долгами после визита к стоматологу: ей предложили спорное лечение

Стейси Шройер обратилась в клинику из-за сломанного зуба. Однако там ей сделали снимки и заявили, что у неё тяжёлая форма пародонтита. Ей сообщили, что все зубы будто бы требуют дорогого лечения, а удаление с протезами обойдётся дешевле. Шройер отметила, что персонал уверял её, что с протезами она будет выглядеть прекрасно.