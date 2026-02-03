Женщина лишилась всех зубов и осталась с долгами после визита к стоматологу: ей предложили спорное лечение

Женщина из США лишилась всех зубов после лечения в крупной сети стоматологий Aspen Dental. По словам пациентки, вместо ремонта одного зуба ей поставили серьёзный диагноз и убедили в необходимости полного удаления, о чём она теперь горько сожалеет. Об этом пишет Daily Mail.
Стейси Шройер обратилась в клинику из-за сломанного зуба. Однако там ей сделали снимки и заявили, что у неё тяжёлая форма пародонтита. Ей сообщили, что все зубы будто бы требуют дорогого лечения, а удаление с протезами обойдётся дешевле. Шройер отметила, что персонал уверял её, что с протезами она будет выглядеть прекрасно.
Однако после удаления женщина ощутила сильную боль и разочарование. Она призналась, что чувствовала себя уродливой и не могла смотреть людям в лицо.
Позднее независимые стоматологи, изучившие её снимки, заявили, что не стали бы удалять все зубы. Они предложили бы более щадящие варианты лечения.
Сеть Aspen Dental неоднократно становилась ответчиком в судах по искам о недобросовестной практике. В частности, её обвиняли в навязывании дорогих процедур.
Несмотря на частичное возмещение стоимости протезов, Шройер осталась с долгами. Она не может оплатить восстановление зубов и глубоко сожалеет о своём визите в эту клинику.
Представитель Aspen Dental заявил, что каждая клиника работает под управлением независимого стоматолога, который и отвечает за лечение. В компании отметили, что рассмотрели жалобу, а лечащий врач более не сотрудничает с сетью.
