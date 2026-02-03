Белгидромет сказал, когда морозы отступят в Беларуси

Так, в среду, 4 февраля, в утренние часы и днем на погоду в западных и южных районах начнет влиять смещающийся с Карпат малоактивный фронт, который в эти регионы может принести небольшой кратковременный снег. В остальной части республики — преимущественно без осадков, местами — гололед, слабый туман и изморозь. Ветер ночью будет переменных направлений, а днем — восточного и юго-восточного направления с порывами. В ночные часы в юго-западных районах ожидается около −16, а на востоке похолодает до −27, местами при прояснениях мороз может достичь и −30. В днем в среднем от −10 до −17 градусов, а в юго-западной части Беларуси — всего от −7 до −9 мороза.