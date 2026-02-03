Белгидромет сказал, когда морозы отступят в Беларуси

Стало известно, когда в Беларуси отступят 30-градусные морозы. Погоду в середине рабочей недели сообщили в Белгидромете, пишет pogoda.by.
Так, в среду, 4 февраля, в утренние часы и днем на погоду в западных и южных районах начнет влиять смещающийся с Карпат малоактивный фронт, который в эти регионы может принести небольшой кратковременный снег. В остальной части республики — преимущественно без осадков, местами — гололед, слабый туман и изморозь. Ветер ночью будет переменных направлений, а днем — восточного и юго-восточного направления с порывами. В ночные часы в юго-западных районах ожидается около −16, а на востоке похолодает до −27, местами при прояснениях мороз может достичь и −30. В днем в среднем от −10 до −17 градусов, а в юго-западной части Беларуси — всего от −7 до −9 мороза.
Лютые морозы отступят, но погодные условия станут ухудшаться. В четверг, 5 февраля, на Беларусь с юга Европы будет перемещаться система фронтов и теплых воздушных масс. Снегопады ожидаются по всей стране, а в западных районах возможен даже дождь. Днем в отдельных районах — сильный мокрый снег. Гололедные явления будут сохраняться, ветер будет юго-восточного направления порывистый. В ночные часы ожидается от −7 градусов по юго-западу до −26 мороза в северо-восточных районах. Днем средняя температура будет в диапазоне от −4 до −11 градусов. В северо-восточных районах мороз окажется сильнее — до −14 градусов, а вот в западных районах — полноценная оттепель от 0 до −3.
