Ольга Бузова выгуляла шикарный красный наряд на премьере

Певица Ольга Бузова сыграла главную роль в российской комедии и стала главной дивой на светской премьере фильма. Для выхода на красную дорожку картины «Равиоли Оли» она выбрала такой же красный наряд, состоящий из плотного корсета с юбкой и пиджака: все-таки не май месяц. Ольга с удовольствием позировала на дорожке, а помощники постоянно помогали поправлять юбку в пол.

