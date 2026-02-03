Приморью показали «Гамлета»

«Долго ждали мы Шекспира, проходя свои маршруты. Решиться на постановку “Гамлета” — это дерзость, огромная сложность. Но чрезвычайно важная история для молодых артистов, которые только могли мечтать о роли в такой пьесе. И сегодня я открыл режиссёра Альберта Хасиева. Настолько многообразный, придуманный им спектакль от начала до конца. Это был уникальный мастер-класс для актёров. “Гамлет” для молодых, о молодых и через молодых», — отметил Ефим Звеняцкий.