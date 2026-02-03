Приморью показали «Гамлета»

Великая пьеса Шекспира стала огромным вызовом для коллектива.
Для того чтобы сотворить неповторимую интерпретацию «Гамлета», во Владивосток прибыла творческая команда из Москвы. Режиссёр Альберт Хасиев, сохранив шекспировский текст, вдохнул в спектакль динамику, современный ритм проживания.
И чувства, и слова.
Художественный руководитель театра, народный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Ефим Звеняцкий вспомнил, что последний раз шекспировский сюжет ставился на сцене Горьковки более 20 лет назад, речь идёт о спектакле «Укрощение строптивой».
«Долго ждали мы Шекспира, проходя свои маршруты. Решиться на постановку “Гамлета” — это дерзость, огромная сложность. Но чрезвычайно важная история для молодых артистов, которые только могли мечтать о роли в такой пьесе. И сегодня я открыл режиссёра Альберта Хасиева. Настолько многообразный, придуманный им спектакль от начала до конца. Это был уникальный мастер-класс для актёров. “Гамлет” для молодых, о молодых и через молодых», — отметил Ефим Звеняцкий.
Альберту Хасиеву немногим за тридцать, он получил актёрское образование в Ярославле, играл в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, а в 2022-м перешёл в Московский театр сатиры, где поставил свои первые спектакли.
«Подготовка к “Гамлету” началась с прошлого лета, с подробного разбора пьесы. Произведение Шекспира — глыба, но разная по форме и ритму, соединить всё воедино было непросто», — поделился режиссёр. — Для меня нет ничего выше красоты в искусстве. Шекспир даёт возможность эту красоту проявить".
Главная же идея заключалась в том, чтобы создать театр в театре. Бродячие актёры разыгрывают драму о принце датском, вначале больше походящую на фарс. Минимум декораций и реквизита на сцене позволили артистам быть свободнее, оторваться от давления текста, ведь, как говорит в пьесе Клавдий, «а слов без чувств вверху не признают».
Над хореографией в постановке работал почитаемый в ведущих театрах России и мира Альберт Альбертс. Интересно, что хореограф, танцхудожник родился в приморском городе Находке, учился в Москве и Риге.
«Это моё первое столкновение в таком ключе с Шекспиром и “Гамлетом”, предложение моего коллеги, тёзки. Немаловажно, что эта работа прошла во Владивостоке, и я отправился в Приморье, где был только в детстве. Стояла задача — создать ту реальность, в которой стихотворный жанр был бы органичным. И я отталкивался от предложенного образа режиссёра, сценографа», — поделился хореограф. Кстати, многие музыкальные композиции были предложены самим Альбертом.
«Я слушаю много разной музыки. И выбираю ту, которая даёт дополнительный объём, контекст, клиповый эффект. И, конечно, чтобы мне самому было приятно двигаться и думать», — добавил хореограф.
По лезвию ножа.
В большой серьёзной работе театра Горького всё имеет значение — и своеобразная музыка, блуждающая по Вселенной, и цвет костюмов, и оттенки света.
«Вы понимаете, какой это был риск? И сколько до нас было “Гамлетов”? Мы волновались не по-человечески. Мои коллеги сделали высокопрофессиональную работу. Этот спектакль как придуманная страна. Но самый сложный персонаж, конечно, Гамлет. Он и трогательный, и воинственный. И мы сшили ему красную курточку солдатика, которая не застёгивается», — акцентировал художник по костюмам Андрей Климов.
«Кто-то играет костюмчиком, кто-то — таланчиком. Костюмы Андрея Климова “сыграли” великолепно, на 50 процентов, но остальное, надеюсь, таланчик», — улыбнулся актёр Сергей Лисинчук, сыгравший Клавдия.
Актёр Владислав Яковлев, исполнивший роль Гамлета, признался, что не спал ночами. Но всё сложилось, его герой ковался в атмосфере поддержки, любви, доверия. А само яркое озарение будто снизошло незадолго до премьеры. Стоит похвалить за смелость молодых актёров: Ксению Голубеву (Офелия), Артёма Агафонова (Лаэрта), Дмитрия Сироту и Евгения Чистякова (Горацио).
Исполнительница роли Гертруды Наталья Овчинникова призналась — «ходили, будто по лезвию ножа».
«Мы старались не запачкать великого Шекспира, не переиначить его. Однако спектакль получился необычным по форме. Режиссёр убеждал нас, что драму нельзя играть как драму. Нужно искать юмор, какие-то маленькие ходы, чтобы показать героев обычными людьми со своими слабостями».
Премьера прошла при полном аншлаге. Но пока спектакль — словно новорождённый ребёнок, который будет расти и крепнуть. Зритель только начал открывать нового «Гамлета». Спор поколений, столкновение противоположных мнений в этом процессе неизбежен. Постановку можно назвать пластической, психологической… или отдельно взятым миром, где каждый штрих возвышает гениального драматурга над пространством и временем.
Принц датский с Высоцким и петухами.
Известно, что Сталин постановку «Гамлета» запрещал. И самым желанным замыслом режиссёра-реформатора Всеволода Мейерхольда стала именно самая популярная пьеса Шекспира. Он придумал свою версию «Гамлета», где принцев — двое, причём одного должна сыграть Зинаида Райх, а Призрак отца должен чихать, носить галоши. Для этой постановки сделал перевод Борис Пастернак, текст Пастернака лёг в основу и недавней премьеры во Владивостоке.
Мейерхольд говорил, что в мире нужно построить театр, где играли бы только «Гамлета» в разных интерпретациях.
После смерти Сталина «Гамлеты» стали появляться на сцене как грибы после дождя. Многих поразил гастрольный спектакль Питера Брука в 1955 году. Группа самых вдохновлённых этой постановкой студентов вскоре объявила о создании нового театра под названием «Современник».
В 1971 году на сцене Таганки прошла премьера «Гамлета» Юрия Любимова. Главным же за всю советскую историю стал «Гамлет» Юрия Любимова на Таганке в 1971 году с живыми петухами, поперечным занавесом и Владимиром Высоцким в главной роли. Иннокентий Смоктуновский сыграл Гамлета дважды — в трагедии Григория Козинцева и в комедии Эльдара Рязанова.