ИКИ РАН: Солнце находится в ожидании черных лебедей

Солнце находится в ожидании черных лебедей, ситуация вступает в кульминационную фазу. Об этом предупредили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«С 3 февраля и до середины пятницы, 6 февраля, активный центр будет находиться в зоне прямых ударов по Земле в диапазоне углов примерно ±20° от направления на планету», — рассказали в ИКИ РАН.
В случае крупных выбросов массы на Солнце и их нормального распространения вертикально к поверхности звезды взаимодействие сформировавшихся в этот период плазменных облаков с магнитосферой Земли будет практически фронтальным.
Земля, как отмечают ученые, довольно редко испытывает фронтальные удары крупных вспышек. Напротив нашей планеты происходит только около 10% от полного числа крупных событий на Солнце. В этом году было одно такое событие — магнитная буря 20−21 января, возникшая после прямого удара мощной вспышки X1.9 от 18 января.
«Никакого прогноза тут быть не может. Все такие события являются чёрными лебедями и они не прогнозируются», — подчеркнули ученые.
Напомним, черными лебедями называют крупные пятна на Солнце. Они могут либо пройти по диску тихо, либо породить опасные для Земли сверхмощные вспышки.
