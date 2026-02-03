ИКИ РАН: Солнце находится в ожидании черных лебедей

Земля, как отмечают ученые, довольно редко испытывает фронтальные удары крупных вспышек. Напротив нашей планеты происходит только около 10% от полного числа крупных событий на Солнце. В этом году было одно такое событие — магнитная буря 20−21 января, возникшая после прямого удара мощной вспышки X1.9 от 18 января.