В Омской области объявили штормовое предупреждение на 5 и 6 февраля

ГУ МЧС России по Омской области предупредило местных жителей об ухудшении погодных условий. Ведомство сосалось на прогноз Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. Днем 5 февраля и ночью 6 февраля в регионе ожидают снег, местами сильный, ухудшение видимости.
Временами будет наблюдаться метель, скорость ветра достигнет 13−18 метров в секунду. Это приведет к отложению мокрых осадков, гололеду, на дорогах образуются снежные заносы и накат. Спасатели порекомендовали жителям соблюдать повышенную осторожность.
«Не следует стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Избегайте шатких конструкций и не паркуйте под ними автомобили», — говорится в сообщении.
Также специалисты призвали не оставлять детей без присмотра, держаться в помещении подальше от окон, в случае необходимости укрываться в подъезде. Автомобилистам необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В быту важно не допускать перекала печей и перегрузки электросетей.
О любых происшествиях следует необходимо сообщать по телефону 101.
Ранее «КП-Омск» рассказала, как молодой специалист ФССП спас потерявшую сознание девушку.