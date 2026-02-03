Кабмин поддержал идею о конфискации животных у жестоких владельцев

Правительство России одобрило законопроект о конфискации домашних животных в случае жестокого обращения владельцев. При этом проект содержит предложение создать на основе службы 112 систему реагирования на жалобы о нападениях животных.
Уточняется, что изъятие должен одобрить суд, а конфискованное животное необходимо передать в приют.
— Животные — это собственность. Как будут отбирать эту собственность, куда помещать? Начинать надо со строительства приютов, куда будут помещать этих животных. Причем реальных приютов, а не живодерен, — отмечает глава благотворительного фонда «Бим» Дарья Тараскина в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Прокуратура забрала покалеченного львенка у 22-летнего блогера Дмитрия Котова, называющего себя долларовым миллионером. Кто такой Дмитрий Котов и что ему грозит за содержание дома львенка, выясняла «Вечерняя Москва».
До этого в приюте «Забытые сердца» в Аксайском районе Ростовской области зоозащитники обнаружили тела замученных и мертвых животных.