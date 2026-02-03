Кабмин поддержал идею о конфискации животных у жестоких владельцев

— Животные — это собственность. Как будут отбирать эту собственность, куда помещать? Начинать надо со строительства приютов, куда будут помещать этих животных. Причем реальных приютов, а не живодерен, — отмечает глава благотворительного фонда «Бим» Дарья Тараскина в беседе с изданием «Коммерсантъ».