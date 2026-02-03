Какие города России и «русские девушки» упоминаются в деле Эпштейна

Отмечается, что в России Джеффри Эпштейн посещал футбольные матчи, в том числе игры Чемпионата мира в 2018 году, и знакомился с девушками — «кандидатками». Для общения с россиянками ему не всегда приходилось приезжать в Россию лично или отправлять сюда помощников. Судя по опубликованным файлам, девушки или те, с кем они сотрудничали, например модельные агентства, сами направляли финансисту свои анкеты с фотографиями. Среди тех, чьи данные опубликованы Минюстом США, — модели, обладательницы общероссийских и региональных конкурсов красоты, журналистки и участницы программы молодых послов МОК от Олимпийского комитета России.