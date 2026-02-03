Ричмонд
Какие города России и «русские девушки» упоминаются в деле Эпштейна

Скандал вокруг дела финансиста Джеффри Эпштейна продолжает разгораться после публикации второй партии материалов на сайте Минюста США. Файлы раскрывают подробности уже известных его связей и новые факты, например, об активности Эпштейна в России и привлечении к работе на него русских девушек. Рассказываем, что стало известно о взаимоотношениях американца, обвиняемого в секс-торговле людьми, с россиянками.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Российская география» Эпштейна

В документах по делу Эпштейна упоминаются десятки российских городов. Есть информация, что финансист приезжал туда лично или направлял своих представителей. В списке упоминаний: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Ставрополь, Краснодар, Челябинск, Екатеринбург, Красноярск, Омск, а также Иркутск, Хабаровск и Владивосток, пишет РБК.

Российская столица в файлах Эпштейна называется более девяти тысяч раз, Санкт-Петербург — полторы тысячи, Новосибирск — 314 раз, Ульяновск — один раз.

Отмечается, что в России Джеффри Эпштейн посещал футбольные матчи, в том числе игры Чемпионата мира в 2018 году, и знакомился с девушками — «кандидатками». Для общения с россиянками ему не всегда приходилось приезжать в Россию лично или отправлять сюда помощников. Судя по опубликованным файлам, девушки или те, с кем они сотрудничали, например модельные агентства, сами направляли финансисту свои анкеты с фотографиями. Среди тех, чьи данные опубликованы Минюстом США, — модели, обладательницы общероссийских и региональных конкурсов красоты, журналистки и участницы программы молодых послов МОК от Олимпийского комитета России.

Источник: AP 2024

Девушки для президентов и принцев

Американский бизнесмен вел переписку с моделью из Волгоградской области. Известно, что девушку зовут Вера, сообщает V1.RU. Судя по письмам Эпштейна, Вера начала сотрудничество с ним в 2007 году.

«С Новым годом!!! Я скучаю по тебе… и по Нью-Йорку. Рада, что ты никуда не уезжаешь!!! Искренне твоя навсегда… блондинка!! Ха-ха. Крепко обнимаю!! P. S. Постараюсь сделать фотографии получше», — цитирует письмо россиянки от 4 января 2008 года RTVI.

В переписке финансиста сохранилось письмо Вере с приглашение принять участие в ужине с экс-президентом ЮАР Джейкобом Зумой. По данным V1.RU¸Вера ранее занималась модельным бизнесом, работала в Милане, Нью-Йорке и Лондоне. Сейчас ей 37 лет.

Согласно файлам на сайте Минюста США, Эпштейн знакомил русских девушек с младшим братом британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. В 2010 году финансист написал особе из королевской семьи, что у него есть претендентка из РФ — «ей 26, умная и красивая», рассказывает «Лента.ру».

Есть в файлах Эпштейна и утверждения о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс подхватил венерическое заболевание, пообщавшись с «русскими девушками» в 2013 году. Финансист рассказал об инциденте в письме, которое направил сам себе на электронную почту, сообщает «КоммерсантЪ». Эпштейн уточнил, что Гейтс после случившегося вынужден был принимать лекарства и тайно давать их своей жене Мелинде.

Представитель Гейтса позже опроверг эти данные и объяснил, что таким образом Эпштейн намеревался отплатить миллиардеру за отсутствие постоянных дружеских отношений.

Источник: AP 2024

Что известно о файлах Эпштейна

Файлы Эпштейна — это гигантских объемов архив, который собирал сам финансист, а также материалы, которые обнаружила ФБР во время расследования в отношении бизнесмена. По данным Бюро расследований, речь идет о «более 300 гигабайтах информации и вещественных доказательств».

Первую партию документов опубликовали в декабре 2025 года, вторую — в январе 2026 года.

Сам Джеффри Эпштейн скончался в тюрьме Манхеттена в 2019 году. Его обвиняли в похищении несовершеннолетних для развратных действий, в организации проституции, изнасилованиях.

Файлы Эпштейна рассматриваются как компромат на западных политиков, представителей королевских семей, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса. В документах финансиста есть упоминания Билла Клинтона, Дональда Трампа, Илона Маска, Вуди Аллена, Бреда Питта.

