Глава Башкирии опроверг информацию о пострадавших после нападения на школу в Уфе

Напомним, сегодня утром ученик девятого класса проник с оружием в школу в Уфе. Подростка уже задержали. Life.ru публиковал видео, снятое сразу после инцидента. Известно, что девятиклассник намеренно выбрал для атаки день, когда проводилась учебная тревога.