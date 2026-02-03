Глава Башкирии опроверг информацию о пострадавших после нападения на школу в Уфе

«Сегодня утром девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Пострадавших нет», — говорится в сообщении главы региона.
Подросток задержан, власти продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Таким образом Хабиров опроверг информацию о ранении педагога.
Напомним, сегодня утром ученик девятого класса проник с оружием в школу в Уфе. Подростка уже задержали. Life.ru публиковал видео, снятое сразу после инцидента. Известно, что девятиклассник намеренно выбрал для атаки день, когда проводилась учебная тревога.
