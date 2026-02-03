Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии опроверг информацию о пострадавших после нападения на школу в Уфе

При нападении на гимназию № 16 в Уфе никто не пострадал. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Сегодня утром девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии № 16. Пострадавших нет», — говорится в сообщении главы региона.

Подросток задержан, власти продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Таким образом Хабиров опроверг информацию о ранении педагога.

Напомним, сегодня утром ученик девятого класса проник с оружием в школу в Уфе. Подростка уже задержали. Life.ru публиковал видео, снятое сразу после инцидента. Известно, что девятиклассник намеренно выбрал для атаки день, когда проводилась учебная тревога.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.