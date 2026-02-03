Гладков назвал ситуацию в белгородском приграничье крайне сложной

Более 20 человек погибло из-за ударов украинской армии по приграничным пунктам Белгородской области с начала 2026 года. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сложившуюся ситуацию он назвал крайне сложной. Гладков добавил, что в результате атак ВСУ всего ранено 98 человек.
— Вчера встречался с руководителями силовых структур, сегодня с утра встречаемся с нашими подразделениями «БАРС-Белгород», «Орлан», с главами приграничных муниципалитетов, с представителями Минобороны. Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности, — написал Гладков в своем канале в МАХ.
В конце января стало известно, что два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали при атаке украинского беспилотника на движущуюся машину в Белгородской области.
До этого Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В тот день было зафиксировано от пяти до шести взрывов. В результате атаки в одном из районов города образовалось сильное задымление. Обошлось без жертв.