Учительницу года арестовали за изнасилование подростка

В американском штате Луизиана 38-летняя учительница математики, признанная педагогом года, арестована по обвинению в сексуальном насилии над подростком. Её отстранили от работы. По закону педагогу грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 5000 долларов. Об этом сообщило издание People.

Источник: Life.ru

Кристи Остер была арестована 28 января. Ей предъявлены обвинения в непристойном поведении и половом сношении с несовершеннолетним. Возраст и другие подробности о потерпевшем не раскрываются.

Женщина работала учительницей математики в восьмом классе средней школы Лафайета. В сентябре 2025 года её признали педагогом года на 2025−2026 учебный год. После ареста школа удалила поздравительный пост с официального сайта, в котором отмечалось, что педагоги «отдают все свои силы ученикам каждый день».

Ранее в Индии задержали школьного учителя по подозрению в сексуальном насилии над ученицей. Инцидент произошёл 29 января в государственной школе штата Мадхья-Прадеш. Следствие установило, что педагог совершил насильственные действия в отношении девочки, ученицы первого класса.

