Учительницу года арестовали за изнасилование подростка

В американском штате Луизиана 38-летняя учительница математики, признанная педагогом года, арестована по обвинению в сексуальном насилии над подростком. Её отстранили от работы. По закону педагогу грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 5000 долларов. Об этом сообщило издание People.