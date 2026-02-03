Учительницу года арестовали за изнасилование подростка

Кристи Остер была арестована 28 января. Ей предъявлены обвинения в непристойном поведении и половом сношении с несовершеннолетним. Возраст и другие подробности о потерпевшем не раскрываются.
Женщина работала учительницей математики в восьмом классе средней школы Лафайета. В сентябре 2025 года её признали педагогом года на 2025−2026 учебный год. После ареста школа удалила поздравительный пост с официального сайта, в котором отмечалось, что педагоги «отдают все свои силы ученикам каждый день».
Ранее в Индии задержали школьного учителя по подозрению в сексуальном насилии над ученицей. Инцидент произошёл 29 января в государственной школе штата Мадхья-Прадеш. Следствие установило, что педагог совершил насильственные действия в отношении девочки, ученицы первого класса.
Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.