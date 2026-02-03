Солнце ждет черных лебедей: ученые заметили кое-что необычное

В ближайшие дни на Солнце возможны редкие и труднопрогнозируемые вспышки, способные повлиять на Землю. Об этом сообщил в Институте космических исследований РАН в Telegram-канале.
Специалисты отметили, что активная область на Солнце входит в сектор, из которого возможны прямые выбросы плазмы в сторону Земли. Такие ситуации происходят сравнительно редко. Тем не менее, при определенных условиях взаимодействие солнечного вещества с Землей может оказаться почти фронтальным.
«С сегодняшнего дня до середины пятницы, 6 февраля, активный центр будет находиться в зоне прямых ударов по Земле в диапазоне углов примерно ±20° от направления на планету», — отметили исследователи.
При этом в институте подчеркнули, что подобные крупные события не поддаются точному прогнозированию. заранее определить момент мощной вспышки невозможно даже по графикам солнечной активности. Поэтому текущие наблюдения носят скорее мониторинговый характер.
«Никакого прогноза тут быть не может. Все такие события являются чёрными лебедями», — говорится в публикации.
Специалисты добавили, что за последние сутки активная область значительно увеличилась и обновила показатели по числу сильных вспышек. Однако даже такие изменения не позволяют делать точные выводы о дальнейшем развитии ситуации.
Ранее ученые предупреждали о возможной магнитной буре уровня G1. Она может произойти уже 6 февраля. При этом геомагнитная обстановка может начать ухудшаться уже 5 февраля. Такие бури считаются слабыми, но способны влиять на работу техники и самочувствие метеозависимых людей.