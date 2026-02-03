Ричмонд
Иркутск упоминается в файлах по делу американского преступника Эпштейна

Финансист обвиняется в торговле несовершеннолетними.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутск упоминается в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Он обвиняется в торговле несовершеннолетними. Как стало известно КП-Иркутск из документов с сайта Министерства юстиции США, Иркутск не только означает место, куда Эпштейн направлял людей, оплачивая им авиабилеты и отели, но также как локация, где он, предположительно, мог быть лично.

— Эпштейн прибыл в Сибирь из Китая, начав свое путешествие с Саяногорска в августе 2015 года. Далее, на частном джете, он вылетел из Абакана в Иркутск, а затем отправился на Байкал, где планировал обед и тур, — уточняется на сайте Минюста США.

В мае 2010 года Джефри вел переписку с Ириной. Она предложила познакомить его с двумя 20-летними студентками из Иркутска, которые проживали в Бруклине и искали работу официантками. Ирина также обещала предоставить финансисту фотографии девушек в полный рост для оценки возможности их встречи.

Сейчас нет подтверждённых данных о конкретных действиях Эпштейна на территории Приангарья. Известно, что в 2019 году Джеффри Эпштейн был арестован. Ему грозило более 40 лет за решеткой. Однако спустя некоторое время Эпштейна обнаружили мертвым в собственной камере.

