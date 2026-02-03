Иркутск упоминается в файлах по делу американского преступника Эпштейна

Иркутск упоминается в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Он обвиняется в торговле несовершеннолетними. Как стало известно КП-Иркутск из документов с сайта Министерства юстиции США, Иркутск не только означает место, куда Эпштейн направлял людей, оплачивая им авиабилеты и отели, но также как локация, где он, предположительно, мог быть лично.