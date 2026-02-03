Бывший «Театр песни» Аллы Пугачевой завершил реорганизацию

Бывший «Театр песни» Аллы Пугачевой официально завершил процесс реорганизации, о чем было уведомлено в середине января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из официальных документов.
Компания была основана в 2008 году самой певицей и ее дочерью Кристиной Орбакайте. Однако уже в следующем году обе артистки вышли из состава учредителей, а организация сменила название.
Изначально планировалось, что настоящий театр будет построен в Санкт-Петербурге. Но эти планы так и не были реализованы на практике.
О начале реорганизации было объявлено в октябре 2025 года. Вторым участником процесса выступило ООО «Пи Эм Ай Софт», занимающееся рекламой.
Эта компания, согласно документам, прекратит свое существование после завершения всех процедур. Таким образом, юридическая история проекта, связанного с именем Примадонны, подошла к концу.
Ранее стало известно, что особняк Аллы Пугачевой в Солнечногорске подешевел на десять миллионов рублей. Это произошло сразу после скандала с незаконно построенным пирсом на территории домовладения.