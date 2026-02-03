Ричмонд
Началось: в Беларуси зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРИ

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в Беларуси начала расти, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Согласно медицинской статистике, количество заболевших ОРИ с 26 января по 1 февраля увеличилось на 18% по сравнению с предыдущей неделей. Большинство из заболевших — дети. Их доля в общем количестве температурящих и кашляющих составляет почти 65%.

В Минздраве сообщили, что в настоящее время на фоне продолжающейся циркуляции негриппозных вирусов (в том числе сезонного короновируса), зафиксирована активность гриппа А, преимущественно А (H3N2).

«Согласно данным лабораторного мониторинга на фоне продолжающейся циркуляции возбудителей негриппозных ОРИ (…) отмечается активная циркуляция вирусов — гриппа A, преимущественно А (H3N2)», — говорится в сообщении Минздрава.

А (H3N2) — это так называемый гонконгский грипп, который характеризуется резким подъемом температуры — до 39−40°С, сильной головной болью, ознобом и ломотой в теле, заложенностью носа.

Болезнь развивается уже на 1−2 сутки после инфицирования. Человек остается источником инфекции и представляет опасность для окружающих примерно в течение 5−7 дней с момента заражения.

В Минздраве отметили, что во всех учреждениях здравоохранения имеется все необходимое для лечения гриппа и COVID-19 — от лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты до высокотехнологичного медицинского оборудования.

Профилактика гриппа и ОРИ.

Врачи также напомнили, что в период подъема гриппа и ОРИ важно уделить особое внимание профилактике возможного заражения и дальнейшего распространения вирусов.

Для этого медики рекомендуют на время ограничить походы в общественные места и на мероприятия в закрытых помещениях, где может быть большое скопление людей. Также рекомендуется по возможности отложить на более благоприятное время плановые визиты в поликлиники и больницы.

Разумно минимизировать общение с заболевшими людьми, при необходимости контактов — использовать защитные маски.

Важно не забывать о гигиене рук (мыть их необходимо часто и с мылом, при отсутствии такой возможности — использовать дезинфицирующие гели и салфетки), а соблюдать респираторный этикет — прикрывать рот при кашле или чихании одноразовым платком или сгибом локтя.

Регулярное проветривание, частая влажная уборка в помещении, включая дезинфекцию поверхностей (телефоны, столы, дверные ручки и т. д.), поддержание оптимальной влажности воздуха в помещении (40−60%) также помогают свести к минимуму вероятность заражения, отметили в Минздраве.

Если вы заболели ОРИ.

При первых симптомах гриппа и простуды важно оставаться дома и обратиться за медицинской помощью, напомнили в Минздраве.

В период болезни для скорейшего выздоровления врачи рекомендуют соблюдать постельный режим (особенно это важно при гриппе), ограничить контакты с домочадцами, четко соблюдать все рекомендации врача и не заниматься самолечением.

Ранее главврач «Минского городского центра гигиены и эпидемиологии» Сергей Козыревич предупредил, что в Минске подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями ожидается во второй половине февраля.