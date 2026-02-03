Началось: в Беларуси зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРИ

Согласно медицинской статистике, количество заболевших ОРИ с 26 января по 1 февраля увеличилось на 18% по сравнению с предыдущей неделей. Большинство из заболевших — дети. Их доля в общем количестве температурящих и кашляющих составляет почти 65%.
В Минздраве сообщили, что в настоящее время на фоне продолжающейся циркуляции негриппозных вирусов (в том числе сезонного короновируса), зафиксирована активность гриппа А, преимущественно А (H3N2).
«Согласно данным лабораторного мониторинга на фоне продолжающейся циркуляции возбудителей негриппозных ОРИ (…) отмечается активная циркуляция вирусов — гриппа A, преимущественно А (H3N2)», — говорится в сообщении Минздрава.
А (H3N2) — это так называемый гонконгский грипп, который характеризуется резким подъемом температуры — до 39−40°С, сильной головной болью, ознобом и ломотой в теле, заложенностью носа.
Болезнь развивается уже на 1−2 сутки после инфицирования. Человек остается источником инфекции и представляет опасность для окружающих примерно в течение 5−7 дней с момента заражения.
В Минздраве отметили, что во всех учреждениях здравоохранения имеется все необходимое для лечения гриппа и COVID-19 — от лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты до высокотехнологичного медицинского оборудования.
Профилактика гриппа и ОРИ.
Врачи также напомнили, что в период подъема гриппа и ОРИ важно уделить особое внимание профилактике возможного заражения и дальнейшего распространения вирусов.
Для этого медики рекомендуют на время ограничить походы в общественные места и на мероприятия в закрытых помещениях, где может быть большое скопление людей. Также рекомендуется по возможности отложить на более благоприятное время плановые визиты в поликлиники и больницы.
Разумно минимизировать общение с заболевшими людьми, при необходимости контактов — использовать защитные маски.
Важно не забывать о гигиене рук (мыть их необходимо часто и с мылом, при отсутствии такой возможности — использовать дезинфицирующие гели и салфетки), а соблюдать респираторный этикет — прикрывать рот при кашле или чихании одноразовым платком или сгибом локтя.
Регулярное проветривание, частая влажная уборка в помещении, включая дезинфекцию поверхностей (телефоны, столы, дверные ручки
Если вы заболели ОРИ.
При первых симптомах гриппа и простуды важно оставаться дома и обратиться за медицинской помощью, напомнили в Минздраве.
В период болезни для скорейшего выздоровления врачи рекомендуют соблюдать постельный режим (особенно это важно при гриппе), ограничить контакты с домочадцами, четко соблюдать все рекомендации врача и не заниматься самолечением.
Ранее главврач «Минского городского центра гигиены и эпидемиологии» Сергей Козыревич предупредил, что в Минске подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями ожидается во второй половине февраля.