Омским школьникам за работу в каникулы добавят баллов к ЕГЭ

Омские школьники за работу в летнем трудотряде получат три дополнительных балла к ЕГЭ. Такое решение принял Ученый совет Омского университета путей сообщения.

Источник: Российская газета

Специалисты заявляют, что решение — не формальное. Опыт говорит о том, что школьники-трудоголики демонстрируют высокий уровень мотивации, готовности к развитию. Сегодня и в образовании, и на производстве такие качества весьма востребованы. Так что выпускники школ, приобщившись к труду, вполне заслуживают поощрения в виде дополнительных конкурсных баллов при поступлении в вуз.

«Нам такие абитуриенты нужны», — считает ректор университета Сергей Овчаренко.

ОмГУПС стал первым в Сибири вузом, который вводит новацию. Еще один первопроходец — Приволжский госуниверситет путей сообщения. Так что и для России — это тоже прецедент.

Дополнительные баллы получат абитуриенты, состоящие в трудовых отрядах подростков. В последние годы РСО активно развивают это направление.

«Трудоустройство несовершеннолетних у российских студенческих отрядов сейчас в приоритете. 70 процентов штабов ориентированы именно на работу с подростками. Работодатели все отчетливей понимают, что сегодняшние дети — это завтрашние кадры», — считает председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко.

Растет интерес к летней занятости и самих юных омичей. В минувшие каникулы они разместили вдвое больше резюме, чем год назад. По данным регионального минтруда, трудоустроено более восьми тысяч старшеклассников. Помимо зарплаты (не ниже уровня МРОТ) юные труженики получили региональную матподдержку — 2536 рублей в месяц. Всего на эти цели региональный бюджет выделил 19,8 миллиона рублей.

Работают подростки не только в сфере озеленения, но в производстве, сельском хозяйстве, на транспорте. Среди новых направлений: промоутер, оператор кол-центра, тестировщик, рекламный агент.

Сейчас набирает популярность новая тенденция — работа школьников в торговых сетях рядом с домом. Еще один пилотный опыт: подростки трудятся в качестве дежурных на железнодорожных вокзалах. Первые результаты показали, что со своими обязанностями они нередко справляются лучше, чем кадровые сотрудники.