Омским школьникам за работу в каникулы добавят баллов к ЕГЭ

Специалисты заявляют, что решение — не формальное. Опыт говорит о том, что школьники-трудоголики демонстрируют высокий уровень мотивации, готовности к развитию. Сегодня и в образовании, и на производстве такие качества весьма востребованы. Так что выпускники школ, приобщившись к труду, вполне заслуживают поощрения в виде дополнительных конкурсных баллов при поступлении в вуз.