Минкульт объяснил, почему назначил Богомолова ректором Школы-студии МХАТ

Режиссера Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, так как он отвечает квалификационным требованиям и обладает нужными компетенциями. Об этом во вторник, 3 февраля, заявили в Министерстве культуры.
— Следует отметить, что Константин Юрьевич — российский театральный деятель, режиссер театра и кино, выпускник филологического факультета Московского государственного университета и Российского государственного института театрального искусства — ГИТИСа, — цитирует сообщение РБК.
Новость о назначении Богомолова на пост вызвала неоднозначные реакции в обществе. Режиссер Валерия Гай Германика заступилась за коллегу и поддержала его новую деятельность в качестве исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. В свою очередь певица Виктория Цыганова раскритиковала назначение режиссера Богомолова.
Сам Богомолов отметил, что предложение занять эту должность было неожиданным. При этом, несмотря на то что режиссер также занимает пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной и театра-сцены «Мельников», он подчеркнул, что ему хватит сил на все площадки.