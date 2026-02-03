В России начали изымать автомобильные номера «АМР» вслед за блатными «ЕКХ»

Спецсерия «АМР» была введена в 1996 году для автомобилей высокопоставленных лиц, чтобы их легко идентифицировать и регулировать проезд с особыми привилегиями. Несмотря на это, аналогичные номера с другими кодами регионов — 99 и 77 — часто использовались обычными водителями, которые ценили «красивые» сочетания и их ассоциацию с «блатными» номерами.