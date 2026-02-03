В России начали изымать автомобильные номера «АМР» вслед за блатными «ЕКХ»

Спецсерия «АМР» была введена в 1996 году для автомобилей высокопоставленных лиц, чтобы их легко идентифицировать и регулировать проезд с особыми привилегиями. Несмотря на это, аналогичные номера с другими кодами регионов — 99 и 77 — часто использовались обычными водителями, которые ценили «красивые» сочетания и их ассоциацию с «блатными» номерами.
В связи с этим их решили убрать из общего учёта и запретить продажу на интернет-площадках, где цена доходила до 14−35 миллионов рублей за комбинацию. Учёт номеров будет аннулирован, буквы отправят в архив МВД, а сотрудники ГАИ теперь останавливают автомобили для проверки и дальнейшего изъятия номеров.
Ранее владелец номеров с надписью «ЕКХ» подал иск в суд на сотрудников ГУ ОБДД и ГУ МВД Нижнего Новгорода из-за отказа вернуть его государственный знак, изъятый ещё в ноябре. После публикации материалов о серии «ЕКХ» мужчина пришёл в МРЭО, где хранился его номер, но сотрудники отказались возвращать его, ссылаясь на «распоряжение сверху».
