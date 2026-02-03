Учитель истории был целью подростка, напавшего на гимназию в Уфе

Также, как пишет телеграм-канал, подросток в течение двух месяцев жаловался на перепады настроения.
Ранее СК возбудил уголовные дела, в том числе по статье о халатности, после стрельбы в уфимской школе.
Напомним, сегодня утром ученик девятого класса совершил нападение на школу в Уфе. По данным властей, он атаковал учебное учреждение со страйкбольным автоматом. Подростка уже задержали. Никто не пострадал.Life.ru публиковал видео, снятое сразу после инцидента. Девятиклассник намеренно выбрал для атаки день, когда проводилась учебная тревога.
