Учитель истории был целью подростка, напавшего на гимназию в Уфе

Напомним, сегодня утром ученик девятого класса совершил нападение на школу в Уфе. По данным властей, он атаковал учебное учреждение со страйкбольным автоматом. Подростка уже задержали. Никто не пострадал.Life.ru публиковал видео, снятое сразу после инцидента. Девятиклассник намеренно выбрал для атаки день, когда проводилась учебная тревога.