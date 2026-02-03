Лже-полицейские под дулом пистолета похитили у москвича 900 тысяч рублей

Допрос одного из фигурантов дела о разбое в Москве. Видео © 77.мвд.рф.
Так, 27-летний житель Москвы и двое 26-летних приезжих мужчин одели форму и направились в подъезд дома по улице Профсоюзной, где встретили жертву. Под предлогом обыска они вошли в его квартиру, где, угрожая пистолетом, отобрали все деньги, банковую карту, и деньги с криптокошелька. Общая сумма ущерба — 900 тысяч рублей.
Преступников нашли, при обыске уже реальные полицейские нашли поддельное удостоверение МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В ходе допроса один из фигурантов признался, что пошёл на преступление ради «удовлетворения личных финансовых целей».
Ранее в Подмосковье подростки напали на мужчину в его квартире. Несовершеннолетние избили и ограбили жертву. Их задержали, возбуждено уголовное дело.
