Лже-полицейские под дулом пистолета похитили у москвича 900 тысяч рублей

Так, 27-летний житель Москвы и двое 26-летних приезжих мужчин одели форму и направились в подъезд дома по улице Профсоюзной, где встретили жертву. Под предлогом обыска они вошли в его квартиру, где, угрожая пистолетом, отобрали все деньги, банковую карту, и деньги с криптокошелька. Общая сумма ущерба — 900 тысяч рублей.