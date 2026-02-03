«Стена страха пала»: в Иране допустили свержение власти после ударов США

Действующее руководство Ирана опасается, что возможный удар США по республике будет причиной его свержения в результате возобновления протестов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на действующих и бывших иранских чиновников.
Как сообщает агентство, верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи доложили, что недовольство жителей Ирана жестокостью, с которой были подавлены протесты в январе 2026 года, привело к тому, что страх уже не сдерживает людей.
«Стена страха пала. Страха больше нет», — сказал бывший высокопоставленный чиновник, придерживающийся умеренных взглядов.
По словам собеседника агентства, иранские власти пришли к выводу, что внешнее давление, каким может стать удар военных США, придаст смелости протестующим. Шесть собеседников Reuters ожидают более яростных протестов, поскольку протестующие будут «осознавать, что им нечего терять».
Ранее Axios сообщило о возможных переговорах между США и Ираном в Анкаре. Как пишут СМИ, Вашингтон открыт для диалога. Американская администрация по нескольким каналам дала Тегерану понять, что готова к сделке.