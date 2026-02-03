С 1 марта изменится система обучения в автошколах Новосибирска

С 1 марта 2026 года вступает в силу новый приказ Минпросвещения России, который внесёт изменения в учебный процесс по подготовке водителей транспортных средств. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области в ответ на запрос Om1 Новосибирск.
Изменения в учебный процесс по подготовке водителей транспортных средств внесёт приказ № 505 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий».
Отметим, что в последние пять лет в Новосибирской области не наблюдалось тенденции на снижение или рост числа граждан, получивших водительское удостоверение. Так, в 2025 году было выдано 31 818 водительских удостоверений, в 2024 году — 27 585, в 2023 году — 28 700, в 2022 году — 30 268, в 2021 году — 34 992, в 2020 году — 19 015.
Ранее новосибирский автоинструктор Сергей Воронов в разговоре с Om1 Новосибирск пояснил, что база экзаменационных вопросов увеличится с 800 до 1000 позиций. При этом Госавтоинспекция планирует отказаться от практики свободного распространения билетов.
Данная мера направлена на борьбу с механическим заучиванием ответов: предполагается, что кандидаты должны демонстрировать глубокое понимание Правил дорожного движения, а не просто помнить правильные варианты.
«Поэтому всем, кто уже обучается в автошколе, имеет смысл налегать не столько на экзаменационные билеты, сколько стараться разбирать с преподавателями и инструкторами автошкол различные дорожные ситуации и штудировать Правила дорожного движения, в которых сухой юридический текст нужно разбавить грамотными комментариями на занятиях», — посоветовал эксперт.