С 1 марта изменится система обучения в автошколах Новосибирска

Отметим, что в последние пять лет в Новосибирской области не наблюдалось тенденции на снижение или рост числа граждан, получивших водительское удостоверение. Так, в 2025 году было выдано 31 818 водительских удостоверений, в 2024 году — 27 585, в 2023 году — 28 700, в 2022 году — 30 268, в 2021 году — 34 992, в 2020 году — 19 015.