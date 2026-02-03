Ричмонд
Татарстанцам рассказали, кто имеет право на социальную стипендию

Эта мера поддержки предназначена для определенных льготных категорий.

Источник: Комсомольская правда

Государственная социальная стипендия в Татарстане предоставляется студентам-очникам, обучающимся на бюджетной основе, независимо от их успеваемости. Эта мера поддержки предназначена для определенных льготных категорий.

Основные получатели стипендии:

— Дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей, в том числе потерявшие родителей во время обучения;

— Студенты с инвалидностью (дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, а также ставшие инвалидами во время военной службы);

— Ветераны боевых действий;

— Бывшие военнослужащие-контрактники, отслужившие не менее трех лет;

— Граждане, пострадавшие от радиационных катастроф;

— Студенты, получающие государственную социальную помощь;

Повышенная социальная стипендия назначается:

— Студентам первых двух курсов из льготных категорий при условии отличной или хорошей успеваемости («4» и «5»);

— Студентам до 20 лет, имеющим единственного родителя — инвалида I группы.

Для оформления необходимо обратиться в социальный отдел, деканат или профком своего учебного заведения и предоставить документы, подтверждающие право на льготу (справки, удостоверения).

