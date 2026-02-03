«Отказ от соли, усиление парка спецтехники и создание снегоплавилок»: мэр рассказал, как в Красноярске будут улучшать зимнюю уборку

Мэр отметил, что новые 50 единиц уборочной техники, которые закупят в этом году, не закроют всей потребности города. «И речь не только про уборку дорог, но междворовых проездов, по которым обращений от вас тоже много. Техника не успевает туда добраться. Поручил расписать этапность усиления парка. Будем искать средства», — написал градоначальник в своих соцсетях.