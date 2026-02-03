«Отказ от соли, усиление парка спецтехники и создание снегоплавилок»: мэр рассказал, как в Красноярске будут улучшать зимнюю уборку

Глава Красноярска поставил перед дорожными службами перспективную задачу продумать регламент уборки города с полным отказом от использования технической соли, а также дал ряд других поручений, направленных на улучшение качества работ в холодное время года.
Напомним, в конце января Сергей Верещагин посетил САТП, где оценил силы, средства и регламенты зимнего содержания улиц. Теперь вместе со специалистами они обсудили дальнейшие действия.
Мэр отметил, что новые 50 единиц уборочной техники, которые закупят в этом году, не закроют всей потребности города. «И речь не только про уборку дорог, но междворовых проездов, по которым обращений от вас тоже много. Техника не успевает туда добраться. Поручил расписать этапность усиления парка. Будем искать средства», — написал градоначальник в своих соцсетях.
Чтобы повысить оперативность уборки и снизить холостой пробег спецмашин, нужны точки базирования техники, а также дополнительные места складирования снега. Один из вариантов — создание стационарных снегоплавилок. Сергей Верещагин поручил рассчитать экономику процесса.
Для борьбы с наледью будут использовать песчано-щебеночную смесь и материал ПГРТ, который соответствует ГОСТу и экологическим требованиям. «Договорились протестировать эффективность реагента на ряде дорог при разной погоде. От соли постепенно отказываться», — рассказал мэр.
А проблему нехватки кадров, на которую часто ссылаются красноярские дорожники, планируется решать поиском резервов и улучшением условий труда.