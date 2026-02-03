10-балльные пробки в Ростове побили новый рекорд

10-балльные пробки в Ростове-на-Дону этой зимой установили новый рекорд. Вчера, 2 февраля, город буквально застыл в заторах, сложности начались с конца рабочего дня и продолжились после 22 часов вечера.
Сегодня, 3 февраля, ситуация немного стабилизировалась из-за того, что передал идти снег, но проблемы с проездом местами еще сохраняются. По данным интернет-сервисов, дорожную обстановку в донской столице к 10 часам утра оценили в 9 баллов.
Основые проблемы сейчас наблюдаются на Ворошиловском мосту и проспекте Ворошиловском, а также на Михаила Нагибина и Шеболдаева в сторону центра. Кроме того, стоят переулки Ашхабоадский, Ставропольский, улица Немировича-Данченко, Вавилова, 56-й Армии, Нансена и Королева. Есть заторы на Шолохова и Всесоюзной.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.