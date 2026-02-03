Ричмонд
Новогодние украшения с улиц Красноярска уберут к началу весны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Город прощается с новогодним настроением.

Источник: НИА Красноярск

Стартует поэтапный демонтаж новогоднего оформления, все работы продлятся около двух недель.

С 16 февраля специалисты приступят к разбору новогодних деревьев в общественных пространствах. Главную городскую ёлку на острове Татышев планируют демонтировать после 20 февраля, по данным мэрии.

Новогодние городки, ледяные горки и фигуры в районах будут убирать по мере необходимости — решения примут после комиссионных осмотров с учетом их состояния и безопасности для горожан.

Сначала уберут украшения на дорожных развязках. Сотрудники УЗС начнут вывозить деревянные ёлки, шары, снежинки и другие элементы уличного декора. Все конструкции отправят на склады, где их осмотрят и при необходимости отремонтируют.

Позже с улиц вывезут небольшие световые украшения — гирлянды, светящиеся шары, снеговиков и другие фигуры. Крупные арт-объекты, такие как световые деревья, олени, кристаллы и декоративные инсталляции, будут демонтировать на заключительном этапе, так как для этого требуется больше времени и специальная техника.

Все украшения отправят на хранение до следующего новогоднего сезона, отметили в городской администрации.

