Новогодние украшения с улиц Красноярска уберут к началу весны

Стартует поэтапный демонтаж новогоднего оформления, все работы продлятся около двух недель.
С 16 февраля специалисты приступят к разбору новогодних деревьев в общественных пространствах. Главную городскую ёлку на острове Татышев планируют демонтировать после 20 февраля, по данным мэрии.
Новогодние городки, ледяные горки и фигуры в районах будут убирать по мере необходимости — решения примут после комиссионных осмотров с учетом их состояния и безопасности для горожан.
Сначала уберут украшения на дорожных развязках. Сотрудники УЗС начнут вывозить деревянные ёлки, шары, снежинки и другие элементы уличного декора. Все конструкции отправят на склады, где их осмотрят и при необходимости отремонтируют.
Позже с улиц вывезут небольшие световые украшения — гирлянды, светящиеся шары, снеговиков и другие фигуры. Крупные арт-объекты, такие как световые деревья, олени, кристаллы и декоративные инсталляции, будут демонтировать на заключительном этапе, так как для этого требуется больше времени и специальная техника.
Все украшения отправят на хранение до следующего новогоднего сезона, отметили в городской администрации.
16+