ОМС расширили в Хабаровском крае — 15 новых услуг теперь доступны бесплатно

С 2026 года в программу включены 15 новых методов лечения. Среди них — фотодинамическая терапия при онкологических заболеваниях, современные офтальмологические операции с использованием передовых технологий, трансплантация островковых клеток поджелудочной железы при сахарном диабете и трансплантация почки. Эти сложные вмешательства раньше были доступны только на платной основе или в федеральных центрах.