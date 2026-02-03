ОМС расширили в Хабаровском крае — 15 новых услуг теперь доступны бесплатно

В Хабаровском крае расширило перечень высокотехнологичной медицинской помощи, которую жители региона смогут получать бесплатно по полису ОМС. Об этом говорится на сайте регионального минздрава.
С 2026 года в программу включены 15 новых методов лечения. Среди них — фотодинамическая терапия при онкологических заболеваниях, современные офтальмологические операции с использованием передовых технологий, трансплантация островковых клеток поджелудочной железы при сахарном диабете и трансплантация почки. Эти сложные вмешательства раньше были доступны только на платной основе или в федеральных центрах.
Значительно увеличены объёмы и финансирование медицинской реабилитации. Особое внимание будет уделяться участникам специальной военной операции — для них закреплены дополнительные права, включая приоритетное размещение в комфортных палатах и ускоренное направление на восстановление.
Расширение перечня позволит тысячам жителей края получать самое современное лечение без лишних затрат и дальних поездок. Минздрав региона уже готовит медицинские организации к приёму пациентов по новым видам помощи.