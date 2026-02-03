Суды отказывают в компенсации за подмену детей в роддоме

Напомним, шокирующая правда была обнародована ровно три года назад, в прямом эфире популярного ток-шоу «ДНК». Две женщины — Наталья Степанова и Галина Москалькова — пришли на программу, чтобы выяснить, кто из них биологическая мать Андрею Москалькову. Все эти годы Наталья жила в тревоге, потому что её любимый старший сын был совершенно не похож на остальных детей. Не забывался и момент, когда в роддоме перепутали бирки на детей и обоих мальчиков подписали одной фамилией. На свой страх и риск женщина нашла в интернете фото второго мальчика, рождённого в Лесозаводске 13 декабря 1989 года. В этот момент подошла младшая дочь, признав в незнакомце брата. Знакомство с родным сыном четы Степановых произошло в Благовещенске. Молодой парень уехал жить на Сахалин со вновь обретёнными родителями. Сергей замкнулся в себе, по словам адвоката, пережив «расстройство адаптации».