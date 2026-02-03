Суды отказывают в компенсации за подмену детей в роддоме

Две женщины, родив мальчиков в один день, получили на выписке не своих детей. Каждая увезла домой сына соседки по палате. Через много лет при помощи теста ДНК правда открылась. Но счастливого воссоединения двух разных семей с выросшими детьми не произошло. Теперь 10 человек являются истцами судебного дела, требуя возместить моральный ущерб в 30 млн рублей.
Не Санта-Барбара, а уникальный процесс.
Дело о подмене новорождённых 36 лет назад пойдёт в Верховный суд РФ, — заявил московский адвокат Александр Зорин. Новость мгновенно разошлась по лентам. Многие вспомнили бразильские сериалы, глубоко усомнившись в том, что по прошествии времени кто-то ответит за путаницу. Роддом в Лесозаводске перепрофилирован в больницу, акушерок и след простыл. Но адвокат настаивает — это глубоко личная драматическая история, и за справедливость стоит бороться.
«Меня попросили заняться этим сложным и уникальным делом, — рассказал Александр Зорин. — И начался долгий процесс, который длится уже три года. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, мотивируя тем, что в подмене не было корыстного мотива». Однако адвокат убеждён: истцы (а их — 10 человек, это мамы, папы, дети и даже бабушки обеих семей) вправе требовать компенсацию морального вреда, ведь имеет место быть нарушение прав человека и прав ребёнка. Это уникальный в своём роде гражданский процесс.
В Москве уже прошли суды по этому делу на уровне районном, городском, кассационном, и везде пострадавшим отказали в иске. Сослались на то, что советские нормы к современным законам не применимы. Но уже готовится обращение в Верховный суд, в случае неудачи истцы намереваются дойти до суда Конституционного. 30 млн рублей рассчитано из количества пострадавших.
В мировой практике подобных дел сумма ущерба составляла гораздо больше. Так, в Каннах в 2015 году суд вынес решение — заплатить 2 млн евро компенсации двум семьям, чьих девочек перепутали в роддоме. Процесс длился целых 11 лет. Правда, родители через адвоката изначально требовали от клиники 12 млн.
Воссоединения не произошло.
Напомним, шокирующая правда была обнародована ровно три года назад, в прямом эфире популярного ток-шоу «ДНК». Две женщины — Наталья Степанова и Галина Москалькова — пришли на программу, чтобы выяснить, кто из них биологическая мать Андрею Москалькову. Все эти годы Наталья жила в тревоге, потому что её любимый старший сын был совершенно не похож на остальных детей. Не забывался и момент, когда в роддоме перепутали бирки на детей и обоих мальчиков подписали одной фамилией. На свой страх и риск женщина нашла в интернете фото второго мальчика, рождённого в Лесозаводске 13 декабря 1989 года. В этот момент подошла младшая дочь, признав в незнакомце брата. Знакомство с родным сыном четы Степановых произошло в Благовещенске. Молодой парень уехал жить на Сахалин со вновь обретёнными родителями. Сергей замкнулся в себе, по словам адвоката, пережив «расстройство адаптации».
А три года назад тест ДНК лишь подтвердил опасения — степень родства Натальи и Сергея — 0%, а на самом деле её ребёнок — Андрей Москальков. Даже визуально нельзя было не заметить сходство Андрея с его биологическим братом. Несколько позже было установлено отцовство для обоих детей. Так поняли, что факт подмены действительно был.
Казалось, было возможно соединение двух семей, счастливый финал истории. Однако на деле всё получилось сложнее. Как утверждают психологи, когда человек узнаёт о том, что его папа и мама — не родные, он переживает огромный стресс.
«Мне не нужна популярность, главное — восстановить справедливость, — поделился Сергей Степанов. — Сначала жизнь моя перевернулась, я испытал шок, ушёл в себя. Потом встретился с биологическим отцом, будто увидев своё отражение в зеркале. И понял, почему чувствовал себя чужим в семье, в которой рос. Почему не было взаимопонимания с папой. Я не похож на него внешне и характером. А с биологическим отцом у меня много общего».
Не сложилась судьба и у Андрея Москалькова. Хоть и прожил он в семье биологических родителей пять лет, а себя не нашёл. Трудное детство, криминальная юность лежала на нём тяжким грузом, не давая изменить жизнь к лучшему. Сейчас, по сведениям родственников, мужчина подписал контракт и уехал на фронт.
Выросшие дети, которых подменили в роддоме, между собой не общаются. Сергей Степанов не принял и свою биологическую мать — Галину Москалькову. А с Натальей Степановой по-прежнему близок. Сам Сергей — отец двоих детей, но его внутренняя боль не утихает. Путаница в роддоме осложнила жизнь в каждой семье.
«Моральный вред возник не в 1989 году, а в момент его осознания, то есть в 2023—2024 годах, когда законодательство РФ уже давно защищает достоинство личности. Создаваемый судами прецедент оставляет без защиты целое поколение людей, пострадавших от ошибок советской системы. Россия должна иметь мужество отвечать за медицинские ошибки прошлых лет, особенно когда его жертвы живы и стучатся в двери судов», — подчеркнул Александр Зорин.
Любовь — не гены.
Приморский психолог Елена Волошина соглашается — правда о подмене в роддоме сильно меняет, а порой ломает человека. На её практике — несколько подобных трагедий, правда, они связаны с детьми-подростками.
«Это нелёгкое испытание, которое даётся человеку. Приведу слова девочки, которая узнала, что воспитывалась в приёмной семье. “Любовь — это не гены. Эти люди научили меня ходить, читали сказки, сидели ночами, когда у меня была температура. Они боялись меня потерять. Они мне неродные. Но они мои”.
«Я предвижу вопрос: а почему они не сделали ДНК раньше? Предвижу, что вокруг этой истории будет много цинизма. Но хочу сказать своим подзащитным — спасибо за смелость, что решили отстоять свои права. Мы уже прошли большой путь. И не станем останавливаться», — заключил адвокат Александр Зорин.
Моральный ущерб: дёшево и сердито.
Подобный случай с подменой новорождённых произошёл в советском Челябинске. В 1987 году в областном перинатальном центре перепутали двух девочек, вручив каждой маме чужого ребёнка. Одна из женщин, Зоя Туганова, сразу заметила неладное, настаивая на проверке. Но родительницу запугали психиатрами, вторая мамочка претензий не предъявила, хотя грубую ошибку можно было исправить в самом начале.
А между тем в башкирской деревне, где в семье Тугановых воспитывалась девочка со славянской внешностью, произошла трагедия. Многие указывали родителям, что дочь — не той крови. Наконец, разгорячённый отец убил соседа, которого начал подозревать в отцовстве, и был осуждён.
Прошли годы. Повзрослевшая родная дочь нашла биологическую мать по социальной сети. Только через 30 лет после её рождения Зоя Туганова решилась на ДНК. Узнав правду, подала иск по совету адвоката сразу в несколько инстанций — и перинатальному центру, и правительству области, областному Минздраву и Минфину. За компенсацию морального вреда истцы просили 10 млн рублей, но в итоге получили лишь 1 млн. По мнению адвоката Андрея Маркина, это «абсолютно неадекватная сумма».
Можно привести ещё один пример из российской судебной практики, доказывающий, как низко оценивают служители Фемиды нравственные страдания своих граждан. В 2014 году в роддоме Набережных Челнов девочек родили две мамы — русская и татарка. Младенцев перепутали, дети прожили в неродных семьях три месяца, одну ошибочно обратили в ислам, другую крестили по православным канонам. К счастью, медлить с ДНК не стали. Однако вместо запрашиваемых 3,5 млн рублей моральной компенсации суд решил заплатить по 250 тыс. рублей каждой. На памперсы.