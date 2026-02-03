Летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Братске: пассажирке стало плохо

Речь идет о девушке 23 лет, которая пожаловалась на резкую боль в животе. По этом причине Боинг 737−800 со 176 пассажирами экстренно сел в Приангарье, где прямо у трапа его уже ожидали машина скорой помощи и фельдшер аэропорта. По итогам медосмотра молодую женщину оперативно отправили в больницу, сообщает НТС.
Воздушное судно прошло техническое обслуживание и дозаправку, после чего вылетело в Новосибирск.
До того самолет, летевший из Новосибирска, внезапно приземлился в Красноярске, а пассажирский Boeing запросил экстренную посадку в Китае по пути в Барнаул. Кроме того, сибиряки по-прежнему обсуждают историю посадки лайнера на пшеничное поле под Новосибирском.