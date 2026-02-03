Ричмонд
Летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Братске: пассажирке стало плохо

НОВОСИБИРСК, 3 февраля, ФедералПресс. Самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск, был вынужден сделать незапланированную посадку в Братске. Причина — в недомогании одной из пассажирок.

Источник: Freepik

Речь идет о девушке 23 лет, которая пожаловалась на резкую боль в животе. По этом причине Боинг 737−800 со 176 пассажирами экстренно сел в Приангарье, где прямо у трапа его уже ожидали машина скорой помощи и фельдшер аэропорта. По итогам медосмотра молодую женщину оперативно отправили в больницу, сообщает НТС.

Воздушное судно прошло техническое обслуживание и дозаправку, после чего вылетело в Новосибирск.

До того самолет, летевший из Новосибирска, внезапно приземлился в Красноярске, а пассажирский Boeing запросил экстренную посадку в Китае по пути в Барнаул. Кроме того, сибиряки по-прежнему обсуждают историю посадки лайнера на пшеничное поле под Новосибирском.