Летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Братске: пассажирке стало плохо

Речь идет о девушке 23 лет, которая пожаловалась на резкую боль в животе. По этом причине Боинг 737−800 со 176 пассажирами экстренно сел в Приангарье, где прямо у трапа его уже ожидали машина скорой помощи и фельдшер аэропорта. По итогам медосмотра молодую женщину оперативно отправили в больницу, сообщает НТС.