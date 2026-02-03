Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Шенгелай назвала все случаи снежной новогодней ночи за 34 года

Последний раз, когда наблюдался снег в новогоднюю ночь — это 2017 год.

Сейчас в Ричмонде: -6° 2 м/с 68% 763 мм рт. ст. -2°
Источник: Аргументы и факты

Новогодняя ночь 2026 года удивила крымчан — полуостров засыпало снегом, что для региона большая редкость. Многие жители даже не помнят, когда в последний раз встречали праздник в такой зимней сказке.

Заместитель начальника Гидрометцентра РК, главный синоптик Вероника Шенгелай в беседе с «КП-Крым» вспомнила все снежные новогодние ночи на полуострове.

«Снежный Новый год был в Крыму в 1992, 1993, 2002 и 2003 году. И последний раз, когда наблюдался снег в новогоднюю ночь — это 2017 год. И тогда он тоже пролежал длительное время, примерно как в этом году», — отметила специалист.

Ранее мы писали, что 30 января в Симферополе зафиксировали температурный рекорд — воздух прогрелся до +15,9 градуса. Аномальное тепло связано с циклоном, сформировавшимся над востоком Средиземного моря. По восточной периферии циклона на полуостров поступал теплый воздух прямо из Северной Африки — из Египта и Туниса.