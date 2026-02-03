Синоптик Шенгелай назвала все случаи снежной новогодней ночи за 34 года

Новогодняя ночь 2026 года удивила крымчан — полуостров засыпало снегом, что для региона большая редкость. Многие жители даже не помнят, когда в последний раз встречали праздник в такой зимней сказке.
Заместитель начальника Гидрометцентра РК, главный синоптик Вероника Шенгелай в беседе с «КП-Крым» вспомнила все снежные новогодние ночи на полуострове.
«Снежный Новый год был в Крыму в 1992, 1993, 2002 и 2003 году. И последний раз, когда наблюдался снег в новогоднюю ночь — это 2017 год. И тогда он тоже пролежал длительное время, примерно как в этом году», — отметила специалист.
Ранее мы писали, что 30 января в Симферополе зафиксировали температурный рекорд — воздух прогрелся до +15,9 градуса. Аномальное тепло связано с циклоном, сформировавшимся над востоком Средиземного моря. По восточной периферии циклона на полуостров поступал теплый воздух прямо из Северной Африки — из Египта и Туниса.