Космический аппарат «Владивосток-2» запустили с космодрома «Восточный»

«Запуск “Владивостока-2” — это закономерный и очень значимый шаг в развитии инженерного образования в нашем университете. Этот проект наглядно демонстрирует, что обучение в ДВФУ — это не только теория, но и постоянная практика, работа над реальными проектами и реализация самых амбициозных идей. Наши студенты и молодые ученые вложили в этот аппарат свои знания и труд. Мы создаем на Дальнем Востоке мощный научно-инженерный центр, и спутник ДВФУ на орбите — лучшее тому подтверждение. “Владивосток-2” станет инструментом для получения данных о характеристиках околоземного слоя нашей планеты, которые будут основой для фундаментальной науки и для прикладных исследований под задачи региона», — отмечает ректор ДВФУ Борис Коробец.