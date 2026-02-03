Космический аппарат «Владивосток-2» запустили с космодрома «Восточный»

Малый космический аппарат «Владивосток-2», разработанный студентами ДВФУ совместно с компаниями «Роскосмос» и «Орбитальные системы», запустили с космодрома Восточный в рамках кластера малых спутников программы «УниверСат». «Владивосток-2» в формате CubeSat отправился в космос на ракете-носителе «Союз-2.1б» вместе со спутниками «Аист-2Т». Первые данные были получены уже через пять часов после старта. В интересах Росгидромета спутник производит наблюдения за изменениями климата и проводит мониторинг «космической погоды» на низких околоземных орбитах, сообщает пресс-служба ДВФУ.
«Запуск “Владивостока-2” — это закономерный и очень значимый шаг в развитии инженерного образования в нашем университете. Этот проект наглядно демонстрирует, что обучение в ДВФУ — это не только теория, но и постоянная практика, работа над реальными проектами и реализация самых амбициозных идей. Наши студенты и молодые ученые вложили в этот аппарат свои знания и труд. Мы создаем на Дальнем Востоке мощный научно-инженерный центр, и спутник ДВФУ на орбите — лучшее тому подтверждение. “Владивосток-2” станет инструментом для получения данных о характеристиках околоземного слоя нашей планеты, которые будут основой для фундаментальной науки и для прикладных исследований под задачи региона», — отмечает ректор ДВФУ Борис Коробец.
CubеSat состоит из 8 кубов объемом 10×10x10 сантиметров. На корпусе размещены солнечные батареи, логотипы ДВФУ и компании «Орбитальные системы». Задача спутника — собирать информацию о состоянии околоземной среды. Он ведет непрерывный мониторинг гелиогеофизических явлений, в том числе альфа-, бета— и гамма‑излучения Солнца, которые могут изменить радиационную обстановку в околоземном пространстве — влиять на работу техники и радиосвязь. Полученные данные в оперативном режиме передаются в Росгидромет, где специалисты анализируют их для прогнозирования магнитных бурь, оценки радиационной обстановки и других метеорологических задач. Данные также поступают в наземный пункт приема в кампусе ДВФУ на острове Русский.
«На данный момент “Владивосток‑2” функционирует в штатном режиме, расчетный срок его активной работы — более двух лет. Принцип передачи данных простой: спутник не имеет бортовой памяти и транслирует информацию в режиме реального времени, когда он находится над Владивостоком, передаются данные об излучениях над нашим городом, когда он летит над Москвой — соответственно, о параметрах космической погоды в центральном регионе. Скорость передачи данных: около 500 кбит/с. Над кампусом спутник летит около 10 минут, этого времени вполне хватает, чтобы собрать нужную нам информацию», — поделился Владислав Горяшко, заместитель директора Центра проектной деятельности ДВФУ, руководитель проекта «Владивосток-1», «Владивосток-2».
Кроме того, на борту «Владивостока-2», как и других спутников миссии, размещены экспериментальные университетские разработки: перспективные двигательные установки для малых аппаратов, приемники для отслеживания морских и воздушных судов, а также новая приемо-передающая аппаратура. «Владивосток‑2» несет новый вид полезной нагрузки — экспериментальную систему для тестирования оптической межспутниковой связи. Это важный шаг в развитии технологий передачи данных в космосе, который в перспективе позволит увеличить объем и скорость поставки информации с орбиты.
Проект «Владивосток‑2» — не только научный инструмент, но и площадка для подготовки кадров. В разработке и эксплуатации спутника участвовали студенты и молодые ученые ДВФУ по направлениям: приборостроение, конструирование, связь, автоматизация технологических процессов, инженерная механика и др. Один из первых участников проекта уже трудоустроен в компании «Бюро 1440» — российской аэрокосмической компании, входящей в «ИКС Холдинг». Она занимается созданием низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной широкополосной передачи данных.
Помимо аппарата ДВФУ, в этом кластерном запуске участвовали кубсаты «Хорс» № 5 (МГТУ имени Н. Э. Баумана) и «МорСат-1» (совместная разработка АмГУ и МАИ), а также два космических аппарата стереосъемки Земли «Аист-2Т». Это уже пятый пуск в истории программы. Всего за время действия программы «УниверСат» на орбиту было выведено 22 малых спутника.
Отметим, что это уже второй космический аппарат в линейке студенческих спутников ДВФУ. «Владивосток-2» построен на базе опыта, полученного при создании и эксплуатации первого университетского спутника «Владивосток-1», выведенного на орбиту в ноябре 2024 года. Успешный запуск «Владивостока-2» стал серьезным достижением студенческого космического проектирования в России.