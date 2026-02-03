Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко отметил высокий интерес к российскому медобразованию

Мурашко отметил высокий интерес к российскому медобразованию у иностранцев.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Интерес к российскому медицинскому образованию очень высокий, в стране учатся более 75 тысяч студентов из 150 стран мира, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр и чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали обсудили ключевые вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения в преддверии 19-го заседания Межправительственной Комиссии в Тегеране.

«Мы видим, что сегодня интерес к российскому медицинскому образованию очень высокий. У нас учатся более 75 тысяч студентов из 150 стран мира», — сказал Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Он добавил, что в настоящее время в подведомственных Минздраву России медицинских вузах обучается шесть тысяч граждан Ирана.

В свою очередь Казем Джалали обратил внимание на растущее число молодых граждан Ирана, выбирающих обучение в России. Он подчеркнул, что это открывает значительные возможности для продвижения общих целей и задач двух стран.

«Я всегда называл студентов большим капиталом для развития двусторонних отношений. Всего около десять тысяч иранских студентов на сегодняшний день находятся в России», — уточнил Джалали.

Мурашко добавил, что Минздрав рассматривает взаимодействие с Ираном не только через призму сотрудничества в области образования. «Для нас принципиально важно укреплять дружбу и взаимное доверие между странами», — подчеркнул он.

В пресс-службе отметили, что российские и иранские фармкомпании активизируют сотрудничество через обмен технологиями, создание совместных производств и научные проекты.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше