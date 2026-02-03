Мурашко отметил высокий интерес к российскому медобразованию

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Интерес к российскому медицинскому образованию очень высокий, в стране учатся более 75 тысяч студентов из 150 стран мира, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр и чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали обсудили ключевые вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения в преддверии 19-го заседания Межправительственной Комиссии в Тегеране.
«Мы видим, что сегодня интерес к российскому медицинскому образованию очень высокий. У нас учатся более 75 тысяч студентов из 150 стран мира», — сказал Мурашко, чьи слова приводит пресс-служба министерства.
Он добавил, что в настоящее время в подведомственных Минздраву России медицинских вузах обучается шесть тысяч граждан Ирана.
В свою очередь Казем Джалали обратил внимание на растущее число молодых граждан Ирана, выбирающих обучение в России. Он подчеркнул, что это открывает значительные возможности для продвижения общих целей и задач двух стран.
«Я всегда называл студентов большим капиталом для развития двусторонних отношений. Всего около десять тысяч иранских студентов на сегодняшний день находятся в России», — уточнил Джалали.
Мурашко добавил, что Минздрав рассматривает взаимодействие с Ираном не только через призму сотрудничества в области образования. «Для нас принципиально важно укреплять дружбу и взаимное доверие между странами», — подчеркнул он.
В пресс-службе отметили, что российские и иранские фармкомпании активизируют сотрудничество через обмен технологиями, создание совместных производств и научные проекты.