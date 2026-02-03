2 ноября 2026: выходной или рабочий день в России

В этом материале разбираем производственный календарь, статус Дня народного единства и объясняем, каким будет 2 ноября в 2026 году — рабочим или выходным днем.
Производственный календарь на 2026 год
Согласно производственному календарю, ноябрь 2026 года включает официальный государственный праздник — 4 ноября, День народного единства. Из-за этой даты формируется измененный график работы, что отчетливо видно на инфографике ниже.
Всего в ноябре 2026 года будет 20 рабочих и 10 выходных дней. Стоит отдельно отметить, что 3 ноября можно будет поработать на час меньше — этот предшествующий праздничной дате день будет сокращенным.
2 ноября в 2026 году: выходной или рабочий
2 ноября 2026 года — рабочий день. Хоть дата и стоит в календаре довольно близко с праздничной, официального выходного в этот день не предусмотрено.
И так как в 2026 году 4 ноября выпадает на среду, длинных выходных ждать не стоит. Вместо этого россияне получат один дополнительный день отдыха посреди недели.
Как отдыхаем 4 ноября 2026 года
В 2026 году 4 ноября выпадает на среду, поэтому длинных праздничных выходных не будет. График отдыха выглядит так:
- 3 ноября (вторник) — рабочий день, сокращенный;
- 4 ноября (среда) — нерабочий праздничный день;
- 5 ноября (четверг) — обычный рабочий день.
Переносов выходных и дополнительных дней отдыха в связи с праздником в 2026 году не предусмотрено. Это означает, что россияне получат один отдельный выходной посреди рабочей недели, без «мостиков» и объединения с выходными.
Другие праздничные и выходные дни в ноябре 2026 года
Ключевой праздничной датой месяца остается 4 ноября — День народного единства. Иных дополнительных дней отдыха в последний месяц осени не предусмотрено.
В то же время в ноябре в России отмечают и другие праздничные даты. Да, под них не выделяют выходные, но для многих граждан страны эти дни календаря важны, и соответствующее поздравление будет очень уместным.
Например, 1 ноября посвящено сотрудникам службы судебных приставов. 5 ноября считается профессиональным праздником военных разведчиков. 7 ноября отмечается как памятная дата, связанная с событиями Октябрьской революции. 10 ноября традиционно поздравляют сотрудников органов внутренних дел.
Интересно, но 18 ноября считается днем рождения Деда Мороза. 20 ноября отмечают специалисты транспортной отрасли, 22 ноября — профессиональный день психологов. Завершает месяц День матери, который в России приходится на последнее воскресенье ноября, и в 2026 году это — 29 ноября.