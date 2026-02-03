В Минске пенсионерка лишилась $4000, решив сделать электронную медкарту

Пенсионерка сообщила личные данные, а спустя время уже на мобильный телефон ей перезвонили по видеосвязи. В этот раз это был лжемилиционер, сказавший, что минчанка стала жертвой мошенников и ей нужно поучаствовать в «секретной операции». Для этого пенсионерку убедили поехать в другой город на такси и забрать из почтового ящика сверток.