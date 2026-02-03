Ричмонд
В Минске пенсионерка лишилась $4000, решив сделать электронную медкарту

Минчанка лишилась 4000 долларов, поверив в аферу с электронной медкартой.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка потеряла 4000 долларов, когда захотела оформить электронную медкарту. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Изначально 74-летняя минчанка ответила на звонок на домашний телефон якобы от сотрудницы поликлиники. Мнимый медработник сказала, что медучреждение переходит на электронную форму выдачи медкарт, и женщине нужно сообщить свои данные для ее оформления.

Пенсионерка сообщила личные данные, а спустя время уже на мобильный телефон ей перезвонили по видеосвязи. В этот раз это был лжемилиционер, сказавший, что минчанка стала жертвой мошенников и ей нужно поучаствовать в «секретной операции». Для этого пенсионерку убедили поехать в другой город на такси и забрать из почтового ящика сверток.

Вернувшись в Минск, потерпевшая передала курьеру чужую «посылку», а также свои 4000 долларов для «декларирования». Только спустя время минчанка поняла, что стала жертвой обмана, и заявила об этом в милицию.

А вот минский пенсионер остановил аферу на 200 тысяч рублей.

И мы писали, что СОБР и ОМОН по одному делу задержали шестерых белорусов, которым грозит по 20 лет тюрьмы: «Задержанным от 18 до 53 лет».

Тем временем Белгидромет сказал, когда морозы отступят в Беларуси.