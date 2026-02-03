В Красноярск из Таиланда привезли более 10 тысяч аквариумных рыбок

В Красноярск из Таиланда прибыли более 10 тысяч декоративных аквариумных рыбок. Как рассказали специалисты регионального Россельхознадзора, разноцветные «пассажиры» прилетели на самолете из Бангкока.
Малышей отправили на карантин, во время которого служба по ветеринарному надзору проведет все необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия.
Груз предназначен для индивидуального предпринимателя, который разводит и содержит декоративных рыбок в краевом центре. Всего ввезли 17 видов, среди которых гималайский стеклянный окунь, сиамский водорослеед, гиринохейлус, обыкновенный сомик-нижнерот, гуппи.
В ведомстве добавили, что в 2026 году это первая партия рыбок, поступившая в наш город.