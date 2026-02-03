Омский «Авангард» впервые сыграет с китайским клубом под его новым брендом

Во вторник, 3 февраля, омские хоккеисты в Петербурге на «СКА-Арене» сыграют с китайскими «Шанхай Дрэгонс», в текущем сезоне базирующимися именно там. На ТВ встречу покажет только «12-й канал», начало в 22:30 по Омску.
Ранее у «Авангарда» уже был опыт игр с этой командой, но под другим брендом, «Куньлунь Ред Стар». В прошлом сезоне Общий баланс встреч «Авангарда» с «Ред Стар» в КХЛ с 2016 года таков: 24 игры, 19 побед «ястребов», пять побед китайской команды. Соотношение шайб 86:49 в пользу Омска.
С этого сезона в КХЛ клуб из Поднебесной играет именно как «Шанхайские Драконы», поменяв спонсоров, управленцев, дислокацию в России — с Мытищ на Петербург. Новые у него и логотип, и основные цвета. Команда уже сумела найти в Питере свою заинтересованную аудиторию, в том числе за счет хорошего маркетинга и интересной игры, особенно на старте сезона и чуть далее.
Сейчас же китайская команда находится в достаточно отчаянном положении: шансы на плей-офф она еще не потеряла, но отрыв по очкам от «земляков» из СКА на сегодня уже семь баллов, армейцы на «Западе» на восьмом месте, а «драконы» на девятом. Конец регулярного чемпионата для «Шанхая» обещает быть убойным и очень тяжелым. Как и календарь. Недавно в клуб пришел новый главный тренер Митч Лав, ранее работавший и в штабе «Вашингтон Кэпитолс». До него с начала сезона эту работу вел титулованный Жерар Галлан, на его счету финал Кубка Стэнли-2017/18 с «Вегасом» и победа сборной Канады на чемпионате мира в 2021 году. Уход Галлана в январе «Шанхай» объяснил это неважным состоянием его здоровья.
Что касается «Авангарда», то после недавнего второго места на «Востоке» его все же снова сместил на третье «Ак Барс». Но у нашей команды по сравнению с ним целых три игры в запасе.
Расклад у букмекеров на эту игру такой: победа гостей в основное время оценена с коэффициентом в 1,50, такой же успех «драконов» в 5,40, ничья в основное время это 5,10. Победа «ястребов» при хоть каком-то раскладе это 1,28, такая же победа «Шанхая» это 3,66. В том, что забьют обе команды, сомнений почти нет, коэффициент на это 1,10.
