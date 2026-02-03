Омский «Авангард» впервые сыграет с китайским клубом под его новым брендом

Сейчас же китайская команда находится в достаточно отчаянном положении: шансы на плей-офф она еще не потеряла, но отрыв по очкам от «земляков» из СКА на сегодня уже семь баллов, армейцы на «Западе» на восьмом месте, а «драконы» на девятом. Конец регулярного чемпионата для «Шанхая» обещает быть убойным и очень тяжелым. Как и календарь. Недавно в клуб пришел новый главный тренер Митч Лав, ранее работавший и в штабе «Вашингтон Кэпитолс». До него с начала сезона эту работу вел титулованный Жерар Галлан, на его счету финал Кубка Стэнли-2017/18 с «Вегасом» и победа сборной Канады на чемпионате мира в 2021 году. Уход Галлана в январе «Шанхай» объяснил это неважным состоянием его здоровья.