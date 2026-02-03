Из-за обледенения электросетей без света остались жители пригорода Анапы

По состоянию на 9 часов 45 минут электричества не было в хуторах Черный, Ханчакрак и Розы Люксембург. Частичные отключения затронули села Джигинка и Юровка, а также станицу Благовещенская и хутор Разнокол. Таким образом, проблема коснулась семи локаций в пригороде курорта.