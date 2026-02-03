Ричмонд
Из-за обледенения электросетей без света остались жители пригорода Анапы

Оперативные службы ликвидируют массовое отключение света.

Источник: IrkutskMedia.ru

Утром 3 февраля в нескольких населенных пунктах вблизи Анапы было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались жители целого ряда хуторов, сел и одной станицы.

По состоянию на 9 часов 45 минут электричества не было в хуторах Черный, Ханчакрак и Розы Люксембург. Частичные отключения затронули села Джигинка и Юровка, а также станицу Благовещенская и хутор Разнокол. Таким образом, проблема коснулась семи локаций в пригороде курорта.

Причиной возникновения чрезвычайной ситуации стало интенсивное обледенение проводов и оборудования на линиях электропередачи. Сложные погодные условия привели к техническим повреждениям в сетях.

Как сообщает МЦУ Анапы, бригады аварийно-восстановительной службы уже приступили к ликвидации последствий. Специалисты предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления подачи электроэнергии в обесточенные населенные пункты.

Напомним, ночной гололед мобилизовал все городские службы Краснодара.

Как ранее сообщало информагентство, синоптики предупредили о гигантских волнах и сильном дожде в Сочи.