Еще один внушительный затор собрался на участке М-4 в Ростовской области

Внушительный затор собрался в районе 1002 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области (перед развязкой на Новошахтинск и Шахты). Проезд осложнен в северном направлении, сообщают утром 3 февраля в управлении Госавтоинспекции.
— Машины едут по двум полосам. Поток транспорта плотный, скорость движения снижена, — проинформировали в ведомстве.
На момент публикации сообщения пробка составляла около 8 км. Судя по интернет-картам, сейчас затор растянулся уже на 18 км.
Добавим, также утром 3 февраля сообщали о серьезных затруднениях с проездом в районе 940 км трассы М-4 «Дон» в южном направлении.
Водителям следует учитывать дорожную информацию. Лучше выбирать альтернативные маршруты. Также нужно быть внимательными и осторожными, нельзя совершать резкие маневры. Следует строго придерживаться ПДД.
