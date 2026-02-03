Ричмонд
Еще один внушительный затор собрался на участке М-4 в Ростовской области

Донских водителей предупредили о новых заторах на трассе М-4.

Источник: Комсомольская правда

Внушительный затор собрался в районе 1002 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области (перед развязкой на Новошахтинск и Шахты). Проезд осложнен в северном направлении, сообщают утром 3 февраля в управлении Госавтоинспекции.

— Машины едут по двум полосам. Поток транспорта плотный, скорость движения снижена, — проинформировали в ведомстве.

На момент публикации сообщения пробка составляла около 8 км. Судя по интернет-картам, сейчас затор растянулся уже на 18 км.

Добавим, также утром 3 февраля сообщали о серьезных затруднениях с проездом в районе 940 км трассы М-4 «Дон» в южном направлении.

Водителям следует учитывать дорожную информацию. Лучше выбирать альтернативные маршруты. Также нужно быть внимательными и осторожными, нельзя совершать резкие маневры. Следует строго придерживаться ПДД.

