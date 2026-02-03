Ричмонд
Минпросвещения рекомендовало даты весенних каникул для школьников

Школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Это следует из рекомендаций Минпросвещения России.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

Российские школы самостоятельно утверждают график каникул, но они ориентируются на даты Минпросвещения.

Летние каникулы Минпросвещения рекомендует провести с 27 мая по 31 августа 2026-го. Однако окончание учебы у учащихся 9-х и 11-х классов будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации (ГИА).

Кроме того, школьники в этом учебном году также будут отдыхать в установленные по российским законам нерабочие праздничные дни — День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая).