Рособрнадзор завершил прием заявлений для участия в ЕГЭ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Рособрнадзор завершил прием заявлений на сдачу Единого государственного экзамена 2026 года, сообщается на сайте ведомства.
«Второго февраля 2026 года завершился прием заявлений для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе для участия в ЕГЭ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что изменить перечень указанных в заявлениях об участии в экзаменах учебных предметов после 2 февраля можно только при наличии уважительных причин: болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально.