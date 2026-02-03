Ричмонд
Рособрнадзор завершил прием заявлений для участия в ЕГЭ-2026.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Рособрнадзор завершил прием заявлений на сдачу Единого государственного экзамена 2026 года, сообщается на сайте ведомства.

«Второго февраля 2026 года завершился прием заявлений для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе для участия в ЕГЭ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что изменить перечень указанных в заявлениях об участии в экзаменах учебных предметов после 2 февраля можно только при наличии уважительных причин: болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально.