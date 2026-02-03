Ночь на пятницу в Москве может стать самой холодной с начала зимы

Он отметил, что дальнейшие прогнозы говорят о том, что после небольшого снежного потепления в выходные, следующие 10 дней вновь будут холоднее нормы, но уже не на 11−13 градусов, а на 6−7 градусов — по ночам температура в столице будет опускаться до минус 12 — минус 17 градусов, днем ожидается минус 7 — минус 12 градусов.