МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ночь на пятницу в Москве может стать самой холодной с начала зимы, аномальные морозы не покинут столичный регион до конца недели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Несмотря на то, что по климату в Москве период самых холодных дней в году закончился вчера, аномальные морозы не покинут регион до конца нынешней рабочей недели, а ночь на пятницу может перехватить лидерство в списке самых холодных с начала нынешней зимы», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что дальнейшие прогнозы говорят о том, что после небольшого снежного потепления в выходные, следующие 10 дней вновь будут холоднее нормы, но уже не на 11−13 градусов, а на 6−7 градусов — по ночам температура в столице будет опускаться до минус 12 — минус 17 градусов, днем ожидается минус 7 — минус 12 градусов.