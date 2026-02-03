Новый нижегородский кардиодиспансер заработал на полную мощность

Новый Центр диспансерного наблюдения, расположенный на территории НИИ — СККБ, заработал на полную мощность. Раньше там принимали только пациентов этого института, но с февраля сюда направляют всех диспансерных больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями из области. Среди них и те, кто ранее наблюдался в старом диспансере Городской клинической больницы № 5. Как сообщили в областном Минздраве, центр рассчитан на 200 посещений в смену.