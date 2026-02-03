Новый нижегородский кардиодиспансер заработал на полную мощность

Новый Центр диспансерного наблюдения, расположенный на территории НИИ — СККБ, заработал на полную мощность. Раньше там принимали только пациентов этого института, но с февраля сюда направляют всех диспансерных больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями из области. Среди них и те, кто ранее наблюдался в старом диспансере Городской клинической больницы № 5. Как сообщили в областном Минздраве, центр рассчитан на 200 посещений в смену.
Перевод пациентов потребовался из-за состояния старого диспансера. Трехэтажном здание 70-летней постройки больше не могло обеспечить нормальные условия. В нём было тесно, недоставало гардероба, острой проблемой стало отсутствие лифта, ведь для сердечников подъём по лестнице часто был непосильной задачей.
Новый центр, построенный в рамках проекта «Квартал здоровья», лишён этих недостатков. Также здесь работают 30 специалистов, в том числе 20 врачей: кардиологи, аритмологи, специалисты по функциональной и ультразвуковой диагностике. Преимуществом центра является наличие в штате ангиохирурга. Для пациентов здесь есть и современная аппаратура, в том числе для обследования сердца при физнагрузках.
Чтобы помощь была комплексной, в ближайшие дни в центре начнёт работать дневной стационар. Сюда будут направлять пациентов с тяжёлыми нарушениями, которым требуется введение высокотехнологичных препаратов без госпитализации.
В ведомстве отметили, что пациенты попадают в диспансер по направлению от лечащего врача с уже готовыми обследованиями. Здесь медики принимают экспертное решение о дальнейшем лечении, включая сложные хирургические вмешательства.
Что же касается старого здания диспансера, то сначала специалисты оценят его состояние. Если оно не будет признано аварийным, то помещение могут передать под нужны административного или технического персонала.