В Бодайбо начали работать две котельные, еще одна находится в горячем режиме

Так, одна котельная уже растоплена и постепенно набирает температуру, подключая ближайшие объекты, вторая — уже работает и занимается оттайкой домов. Третья — находится в горячем режиме, однако питающий трубопровод все еще заморожен на 60 метров. Если же в скором времени не будет запущен центральный водопровод, тогда специалисты планируют установить 10-кубовую емкость на котельную для работы на привозной воде.