В Бодайбо начали работать две котельные, еще одна находится в горячем режиме. Напомним, с 31 января 2026 года в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Сейчас без отопления и горячей воды остаются жители 56 домов и два образовательных учреждения. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе городской администрации.
— 3 февраля завершен монтаж обходного трубопровода протяженностью 741 метр. Сейчас основная задача — восстановить подачу воды на насосную станцию и котельные, — уточняется в сообщении.
Так, одна котельная уже растоплена и постепенно набирает температуру, подключая ближайшие объекты, вторая — уже работает и занимается оттайкой домов. Третья — находится в горячем режиме, однако питающий трубопровод все еще заморожен на 60 метров. Если же в скором времени не будет запущен центральный водопровод, тогда специалисты планируют установить 10-кубовую емкость на котельную для работы на привозной воде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бодайбо 1018 человек подали заявления на выплаты пособий. Их пострадавшим от аварии начнут перечислять 5 февраля.