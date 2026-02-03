Лукашенко проведет еще одно совещание по Витебской области после критики

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля проведет совещание по Витебской области, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Напомним, в октябре белорусский президент признался, что ему стало плохо из-за происходящего в Витебской области. В ноябре Александр Лукашенко потребовал проверить порядок в стране и особенно в Витебской области. А в середине января сменил губернатора Витебщины, при этом глава республики пояснил, что будет с экс-губернатором Витебской области Александром Субботиным.
Новое совещание пройдет спустя три месяца после масштабного разговора на Витебщине. Тогда белорусский лидер говорил, что в области люди «заждались если не прорыва, то хотя бы внятного плана реального возрождения». И обещал, что Витебской области это будет обеспечено.
Сообщили, что на совещании 3 февраля будут обсуждаться отдельные вопросы социально-экономического развития области.
В свою очередь новый глава Витебского облисполкома Александр Рогожник представит президенту свое видение стратегии социально-экономического развития области. Также губернатор доложит и о выполнении ключевых поручений.
Ранее также белорусский лидер сказал, что происходит в Витебской области.
