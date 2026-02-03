Прокуратура проводит проверку после отключения света во Владивостоке

Прокуратура организовала проверку после массового отключения электричества во Владивостоке. 3 февраля без энергоснабжения остались более 28 тысяч жителей города.
Отключения затронули свыше 150 многоквартирных и частных домов. В список пострадавших улиц вошли: 1-я Круговая, 2-я Круговая, Алтайская, Амурская, Гоголя, Комсомольская, Некрасовская, Океанский проспект, Уборевича, Уткинская. Также без электричества временно остались семь образовательных учреждений.
Надзорное ведомство контролирует ход аварийно-восстановительных работ. В рамках проверки прокуратура оценит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин.