Нашествие «мадам»: почему телеграм-каналы Узбекистана атакуют аккаунты с эротическими аватарками

Практически ежедневно в каналы добавляются по 5−10 подобных «мадам», которые спустя короткое время начинают активно предлагать свои услуги. Заблокировали одних — на их место тут же приходят другие.
Что это за явление и кто за ним стоит? Версий несколько.
«Новый способ заработка».
Самое логичное объяснение озвучила блогер Лилия Николенко, которая лично столкнулась с таким нашествием. По её словам, для многих девушек это просто способ заработка.
Отметим, что в соцсетях действительно появился формат, отдалённо напоминающий OnlyFans или вебкам, но без публичных платформ. За деньги такие «мадам» отправляют заказчикам короткие интимные видео по запросу, но без демонстрации лица.
Схема выглядит примерно так: 20 коротких роликов с клубничкой и заработок до миллиона сумов в день. Без налогов, без серьёзных физических усилий и без репутационных потерь. Судя по количеству подобных аккаунтов, спрос у местной аудитории действительно есть — отсюда и массовость.
Конспирологическая версия.
Есть и более тревожная версия. Появление таких аккаунтов в каналах может быть своеобразной закладкой на будущее. В нужный момент это может использоваться как формальный повод для жалоб — мол, канал допускает или «пропагандирует» проституцию и аморальный контент.
Для некоторых неудобных или критичных Telegram-ресурсов такой сценарий вполне может стать проблемой. Тем более что на днях кто-то уже пытался провернуть фокус с блокировкой ряда телеграм-каналов СМИ и общественных активистов.
Мошенники и сбор компромата.
Наконец, нельзя исключать и классический вариант — мошенничество. Под видом откровенного общения администраторов и подписчиков могут пытаться втянуть в переписку, выманить персональные данные, деньги или получить компрометирующую информацию, которую затем используют в своих целях.
Что делать? Эксперты и администраторы каналов сходятся в одном: не вступать в переписку, не переходить по ссылкам, не отправлять никаких данных, сразу блокировать и жаловаться на подобные аккаунты.
Telegram давно стал не только площадкой для общения и новостей, но и полем для серых схем. Поэтому в случае с такими «мадам» главное правило остаётся прежним: осторожность — лучший фильтр.