Нашествие «мадам»: почему телеграм-каналы Узбекистана атакуют аккаунты с эротическими аватарками

Схема выглядит примерно так: 20 коротких роликов с клубничкой и заработок до миллиона сумов в день. Без налогов, без серьёзных физических усилий и без репутационных потерь. Судя по количеству подобных аккаунтов, спрос у местной аудитории действительно есть — отсюда и массовость.