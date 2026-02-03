Новосибирцы жалуются на «чёрную» передержку

Зоозащитники жалуются на платную передержку для животных под Новосибирском. По их словам, оставленные там питомцы подвергаются истязаниям. Волонтёры рассказывают о случаях сильнейшего истощения собак, травмирования и даже мучительной гибели, до которой доверенных хозяевами собак и кошек доводят умышленно. Однако владельцы «гостиницы для животных» все обвинения в свой адрес категорически отвергают. Приводим обе точки зрения, рассказываем о шокирующих случаях гибели питомцев и разбираемся в деталях ситуации.
Голод, стресс и смерть.
Отдать собаку на передержку перед отпуском, а через неделю забрать худого питомца с травмами на лапах и неконтролируемым мочеиспусканием — такого не хочет ни один любящий владелец животного. Но именно такая история произошла с одной из клиенток Екатерины Сердюцкой — владелицы платной передержки, расположенной на территории СНТ «Сибирский авиатор» под Новосибирском. Об этом случае nsk.aif.ru рассказала зооволонтёр Румия Молла. По её словам, это не единственная подобная история.
«Собака была полностью истощённая, там просто скелет, — говорит зоозащитница. — У неё на морде гематома, прямо вот вздутый красный синяк. И на лапе была дырка и какие-то ссадины. Её сильно укусили, либо непонятно, что могло произойти — даже в ветклинике не смогли установить характер этих ран. Екатерина всё отрицала и говорила: “В том, что собака худенькая, вы сами виноваты, у неё было что-то не так с питанием”. Владелица передержки писала хозяйке пострадавшей собаки ежедневно. Рассказывала, что всё хорошо, питомец в порядке. В итоге сейчас животное писает под себя, боится шорохов, нападает. Просто сорвали психику собаке. Слава богу, что она хотя бы жива».
Так «повезло» далеко не всем животным, которые попадали на передержку к Екатерине. Женщина забрала алабая, который вскоре погиб из-за того, что ему не обеспечили безопасные условия. По утверждению волонтёров, пса не кормили, и в поисках хоть какой-то еды он смог свободно перепрыгнуть через невысокий забор. Отчаявшееся животное повисло на цепи и сломало себе шею.
«Собака повисла на заборе из-за того, что у неё была неправильно размещена будка — слишком близко к шиферному забору. Пёс был голодный безумно. Он встал на свою будку и перекинулся через забор. Ну и погиб, потому что находился без присмотра», — сокрушается зоозащитница.
По словам Румии, кормили животных крайне редко. Крупные псы сходили из-за этого с ума и набрасывались на собратьев поменьше. Одну такую собачку они попросту разорвали.
Приют с собачьими боями и бесконтрольным разведением?
Волонтёры выдвигают и ещё более серьёзные обвинения. По их словам, Екатерина занимается не только временным содержанием животных. Она также принимает тех, от кого хозяева отказались насовсем.
«У них с мужем несколько имён и фамилий, под которыми они создают объявления на “Авито”, — рассказала нам другой волонтёр Татьяна Прокопьева. — Только одно блокируют, они создают ещё несколько. Я пристраиваю бездомных собак на этой площадке. Они мне примерно раз в полгода пишут, предлагают заплатить им 5 000 рублей и отдать животное, а дальше все хлопоты по пристройству обещают взять на себя. На самом деле, насколько я знаю, они просто вывозят этих несчастных в лес, привязывают к деревьям и бросают на морозе на верную смерть. Уже несколько таких случаев было. Ладно, я всё это знаю. Но доверчивые люди им отдают питомцев, которых по каким-то причинам не могут больше содержать. И потом ещё хорошие отзывы им пишут, не понимая, что отдали собаку или кошку на смерть».
Так происходит с беспородными или уже не способными к размножению животными. Это уже утверждает Румия Молла. Породистых кошек и собак Екатерина Сердюцкая забирает, чтобы пустить в размножение. В этот чудовищный конвейер попадают любые животные — даже старые и больные. Соответственно, они дают изначально бракованное потомство, без каких-либо гарантий для будущих несчастливых владельцев.
«Животные находятся там в постоянном стрессе, — говорит зооволонтёр. — Но ещё хуже — недавно мне поступила информация, что на территории приюта Екатерина с супругом Владимиром проводят собачьи бои. Каких-то ненужных, на их взгляд, животных они свозят в лес, и мы никогда точно не узнаем, сколько их было на самом деле. Недавно получилось так, что они увезли трёх собак — шарпея, овчарку и булли — на границу с Барнаулом. И, к сожалению, не все из них выжили. Вот шарпей, например. У меня в распоряжении есть запись, где видно, как они его тащат. У собаки была пневмония. Она долго просидела на морозе, привязанная к столбу, и скончалась. Волонтёры в Барнауле не смогли спасти».
Всё ради пожертвований?
Сама Екатерина Сердюцкая все обвинения опровергает. Она считает, что нападки на неё со стороны зоозащитников — способ получения прибыли от громких историй и сердобольных любителей животных:
«Раньше эти люди подделывали документы, чтобы что-то “заработать”. Теперь они придумывают истории, чтобы получить донаты и поддержку со словами благодарности за то, что “разоблачили ужасного человека”», — заявила Екатерина nsk.aif.ru.
Женщина также комментирует ситуацию с погибшим шарпеем. По её словам, пса хотели усыпить, так как он был агрессивен, а она пыталась его спасти:
"По шарпею развязка была печальной. Мне было брать его некуда, договорилась с приютом Барнаула. После кастрации животного туда из Новосибирска приехала делегация во главе с главным бенефициаром всех скандалов вокруг меня и с бывшей владелицей бедного животного. Это та самая женщина, которая до этого в ультимативной форме отдавала его, говоря, что иначе усыпит. И никто из появившихся потом защитников этого шарпея тогда его не забрал. Пришлось спасать мне.
И вот вдруг главный бенефициар скандала и бывшая хозяйка, желавшая убить собаку, вспомнили о ней. Бывшая хозяйка забрала шарпея из приюта Барнаула и повезла его на своей машине обратно. До Новосибирска животное, только что перенесшее операцию, не доехало. После этого вышел слезливый пост с обвинениями в мой адрес".
Несчастным случаем Екатерина также объясняет смерть алабая, которого, по её словам, бывшие хозяева тоже хотели усыпить.
«Это ещё один активно раздуваемый случай, — утверждает женщина. — Это мой алабай, который, сломав крышу вольера, перепрыгнул через забор и, находясь на цепи, сломал шею во время падения. На этом случае вообще пиарились все, кто только мог. Приезжали депутаты, телевидение, “зоозащитники”, соседи. Снимали видео, комментировали. Никаких нарушений норм содержания животных не обнаружено. Более того, некоторые проверяющие негодовали из-за того, настолько люди озлоблены, раз пытаются выдать несчастный случай за намеренное уголовно наказуемое деяние. Алабай этот, по сути, был приговорён к смерти. Его должны были усыпить, поскольку хозяева не могли с ним справиться. Я его спасала как могла. Надо было срочно забирать пса, а других условий я ему на тот момент предоставить не могла».
Опровергает Екатерина и обвинения в организации собачьих боёв. Она придерживается мнения, что скандал вокруг её приюта необходим зоозащитникам, чтобы на этом наживаться.
«В средствах и методах не гнушались ничем, — убеждает владелица передержки. — Писали, что я собираю алабаев, чтобы их разводить и продавать щенков, выставляю собак на бои, беру животных, чтобы ими кормить других, более сильных, убиваю их и так далее. Ложь осталась бы просто ложью, не подтверждённой ничем, если бы её не повторяли изо дня в день, не писали в пабликах, не репостили, из уст в уста не передавали слухи. Это делается намеренно, целенаправленно. В результате за несколько лет был сформирован мой образ, с которым теперь успешно борются “зоозащитники”. Они продолжают писать ложь, но теперь не забывают в конце каждого поста прикрепить номер банковской карты для материальной помощи или ссылку на свой канал».
«Я не нуждаюсь в деньгах».
Румия же с такими заявлениями не согласна. Она утверждает, что занимается волонтёрством совсем недавно, всей внутренней кухни не знает. Более того, помогать животным её сподвигла личная история.
«Я пыталась спасти щенка, которого с его братьями и сестрами нашли на мусорном полигоне, — говорит Румия. — Все остальные умерли, а он был ещё жив. Щенок несколько дней испражнялся пластиковыми пакетами — он ел их от голода. Месяц я боролась за его жизнь. Оказалось, что из-за недоедания у него был порок сердца. Но, несмотря на все усилия, щенок умер. За этот короткий срок я очень сильно к нему привязалась. И поняла, что больше не могу оставаться равнодушной к чужим страданиям. Так началось моё волонтёрство. Я занимаюсь этим по зову сердца, а не для заработка. У меня есть хорошо оплачиваемая работа — я брокер по недвижимости, поэтому в деньгах не нуждаюсь».
Реакция правоохранителей.
Как выяснилось, деятельность Екатерины не по душе не только зоозащитникам. Соседи по СНТ жалуются на постоянный лай и скуление собак, а также ужасный запах, исходящий от её участка. Люди сомневаются, что приют, он же отлов и передержка, находятся в садоводстве законно.
На Екатерину уже подали заявления в прокуратуру, Росприроднадзор, Минприроды и полицию.
Мы обратились за разъяснениями в правоохранительные органы. В прокуратуре Новосибирской области нам ответили, что по этому факту уже проводится проверка, к ней подключили специалистов из отдела ветеринарии. В полиции обещали дать комментарий позже.