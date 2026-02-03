Новосибирцы жалуются на «чёрную» передержку

«У них с мужем несколько имён и фамилий, под которыми они создают объявления на “Авито”, — рассказала нам другой волонтёр Татьяна Прокопьева. — Только одно блокируют, они создают ещё несколько. Я пристраиваю бездомных собак на этой площадке. Они мне примерно раз в полгода пишут, предлагают заплатить им 5 000 рублей и отдать животное, а дальше все хлопоты по пристройству обещают взять на себя. На самом деле, насколько я знаю, они просто вывозят этих несчастных в лес, привязывают к деревьям и бросают на морозе на верную смерть. Уже несколько таких случаев было. Ладно, я всё это знаю. Но доверчивые люди им отдают питомцев, которых по каким-то причинам не могут больше содержать. И потом ещё хорошие отзывы им пишут, не понимая, что отдали собаку или кошку на смерть».