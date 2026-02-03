Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область в топе среди регионов России по количеству иностранных студентов

Чаще всего иностранцы выбирают для изучения медицину.

Источник: Om1 Омск

Омская область вошла в топ-10 российских регионов по количеству иностранных студентов за 2025 год. Она заняла шестое место в рейтинге. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России.

Согласно данным ведомства, в прошлом году в омских вузах обучались 9 400 иностранных студентов, что составляет 12,6 процента от всех обучающихся вузов в регионе. На первом месте, ожидаемо, Москва, где обучались 98 976 иностранцев. Вторым в рейтинге идёт Санкт-Петербург с 36 790 студентами из других стран.

Опережает Омскую область по количеству иностранцев также Республика Татарстан, Томская область и Свердловская область. Меньше иностранных студентов в Республике Башкортостан, Новосибирской области, Ростовской области и в Волгоградской области.

Всего в России обучаются студенты из 179 стран. Основная часть прибыла из Казахстана, Туркменистана, Китая, Узбекистана, Индии, Таджикистана, Беларуси, Киргизии, Азербайджана и Ирана.

Чаще всего иностранные студенты выбирают для изучения медицину, экономику, менеджмент, стоматологию и педагогику.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше