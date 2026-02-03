Омская область в топе среди регионов России по количеству иностранных студентов

Согласно данным ведомства, в прошлом году в омских вузах обучались 9 400 иностранных студентов, что составляет 12,6 процента от всех обучающихся вузов в регионе. На первом месте, ожидаемо, Москва, где обучались 98 976 иностранцев. Вторым в рейтинге идёт Санкт-Петербург с 36 790 студентами из других стран.