Омская область в топе среди регионов России по количеству иностранных студентов

Омская область вошла в топ-10 российских регионов по количеству иностранных студентов за 2025 год. Она заняла шестое место в рейтинге. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России.
Согласно данным ведомства, в прошлом году в омских вузах обучались 9 400 иностранных студентов, что составляет 12,6 процента от всех обучающихся вузов в регионе. На первом месте, ожидаемо, Москва, где обучались 98 976 иностранцев. Вторым в рейтинге идёт Санкт-Петербург с 36 790 студентами из других стран.
Опережает Омскую область по количеству иностранцев также Республика Татарстан, Томская область и Свердловская область. Меньше иностранных студентов в Республике Башкортостан, Новосибирской области, Ростовской области и в Волгоградской области.
Всего в России обучаются студенты из 179 стран. Основная часть прибыла из Казахстана, Туркменистана, Китая, Узбекистана, Индии, Таджикистана, Беларуси, Киргизии, Азербайджана и Ирана.
Чаще всего иностранные студенты выбирают для изучения медицину, экономику, менеджмент, стоматологию и педагогику.