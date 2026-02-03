Ричмонд
Только «безнал»: как в Крыму с 1 февраля работает единая карта проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. В Крыму с 1 февраля в общественном транспорте на маршрутах ГУП «Крымтроллейбус» больше не принимают наличную оплату, а у частных перевозчиков от нее откажутся уже в мае. Что еще предстоит доработать, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала глава комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Госсовета республики Оксана Сацик.

Источник: РИА "Новости"

Расплатиться наличными в общественном транспорте на маршрутах, которые обслуживает «Крымтроллейбус» по всей республике, на сегодняшний день уже невозможно, подтвердила Сацик.

«Только если это маршруты частного перевозчика, а на “Крымтроллейбус” полностью перешли на безналичную оплату», — сказала она.

Таким образом, по словам Сацик, если у пассажира нет ни транспортной карты, ни банковской, либо ее мини-аналога — платежного стикера, то в поездке на общественном транспорте госпредприятия откажут.

Если у него (пассажира — ред.) нет никаких способов электронной оплаты проезда, то, да, за наличный расчет он не сможет проехать.

отметила Сацик

Она подчеркнула, что и водитель общественного транспорта «Крымтроллейбуса» не сможет выйти на маршрут, «если у него поломан валидатор, через который идет оплата».

«То есть… валидатор должен постоянно работать для оплаты, а человек должен понимать: у него или в телефоне установлено приложение банковское, через которое он может платить, ну или наличие карты на проезд», — сказала Сацик.

Хотя «иногда у перевозчика из-за отсутствия мобильной связи или интернета может не работать валидатор», добавила она, говоря о главных причинах полного перехода на безналичный расчет в крымском транспорте.

«Я не хочу сказать, что есть какая-то “черная касса” или “в серую” работают наши водители. Это (нововведение — ред.) в большей степени для безопасности пассажироперевозок… для улучшения работы водителя, потому что он не отвлекается на обслуживание, обилечивание пассажиров», — сказала Сацик.

Она подчеркнула, что введение единой транспортной карты в Крыму — проект пилотный и еще будет совершенствоваться по результатам тестирования.

Так, например, пока нет возможности пополнять единую карту проезда в Крыму: после того, как все поездки на одной исчерпаны, придется покупать новую.

«На сегодняшний день функционал дорабатывается. После двухмесячного пилотного проекта, когда будут учтены все какие-то, если они будут, недоработки или пожелания, будет возможность пополнять эту карту», — сказала Сацик.

Узнать, сколько поездок осталось, пока еще тоже никак не получится — счет придется вести самостоятельно.

«Приложение прорабатывается, поэтому для себя пока, наверное, надо фиксировать количество поездок. Отображаться оно на валидаторе, наверное, не будет», — сказала Сацик.

Также еще не проработан вопрос льготных тарифов, будут ли они спустя два месяца «пилота», пока с точностью неизвестно, заметила она.

«Пока, на данном этапе, не планируется (льготных тарифов — ред.)… Будет изменение или не будет, я на сегодняшний день этого сказать не могу», — сказала Сацик.

«При этом для льготной категории граждан ничего не меняется — они могут, не приобретая транспортную карту, и дальше рассчитываться своей льготной картой, привязанной к банку», — подчеркнула она.

По словам Сацик, пока идет тестирование пилотного проекта, «частные перевозчики еще будут оставаться на личном расчете», однако нововведение коснется и их очень скоро.

«Нововведение для частных перевозчиков планируется ввести где-то с мая месяца, если все пойдет так, как запланировано нашим министерством. Для всех должно быть единое правило», — заявила Сацик.

Она допустила, что этим «кто-то из перевозчиков будет недоволен», тем не менее задуманное будет реализовано, поскольку «все это делается для оптимизации, улучшения качества обслуживания и работы подъездного состава».

Сейчас, на начальном этапе запуска пилотного проекта, транспортные карты можно приобрести на всех автостанциях «Крымавтотранса», уточнила глава комитета. Среди доступных номиналов: 300, 600, 900 рублей. Также есть вариант за 3000 рублей — на 100 поездок.