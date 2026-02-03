Только «безнал»: как в Крыму с 1 февраля работает единая карта проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. В Крыму с 1 февраля в общественном транспорте на маршрутах ГУП «Крымтроллейбус» больше не принимают наличную оплату, а у частных перевозчиков от нее откажутся уже в мае. Что еще предстоит доработать, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала глава комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Госсовета республики Оксана Сацик.