Только «безнал»: как в Крыму с 1 февраля работает единая карта проезда

Расплатиться наличными в общественном транспорте на маршрутах, которые обслуживает «Крымтроллейбус» по всей республике, на сегодняшний день уже невозможно, подтвердила Сацик.
«Только если это маршруты частного перевозчика, а на “Крымтроллейбус” полностью перешли на безналичную оплату», — сказала она.
Таким образом, по словам Сацик, если у пассажира нет ни транспортной карты, ни банковской, либо ее мини-аналога — платежного стикера, то в поездке на общественном транспорте госпредприятия откажут.
Если у него (пассажира — ред.) нет никаких способов электронной оплаты проезда, то, да, за наличный расчет он не сможет проехать.
Она подчеркнула, что и водитель общественного транспорта «Крымтроллейбуса» не сможет выйти на маршрут, «если у него поломан валидатор, через который идет оплата».
«То есть… валидатор должен постоянно работать для оплаты, а человек должен понимать: у него или в телефоне установлено приложение банковское, через которое он может платить, ну или наличие карты на проезд», — сказала Сацик.
Хотя «иногда у перевозчика из-за отсутствия мобильной связи или интернета может не работать валидатор», добавила она, говоря о главных причинах полного перехода на безналичный расчет в крымском транспорте.
«Я не хочу сказать, что есть какая-то “черная касса” или “в серую” работают наши водители. Это (нововведение — ред.) в большей степени для безопасности пассажироперевозок… для улучшения работы водителя, потому что он не отвлекается на обслуживание, обилечивание пассажиров», — сказала Сацик.
Она подчеркнула, что введение единой транспортной карты в Крыму — проект пилотный и еще будет совершенствоваться по результатам тестирования.
Так, например, пока нет возможности пополнять единую карту проезда в Крыму: после того, как все поездки на одной исчерпаны, придется покупать новую.
«На сегодняшний день функционал дорабатывается. После двухмесячного пилотного проекта, когда будут учтены все какие-то, если они будут, недоработки или пожелания, будет возможность пополнять эту карту», — сказала Сацик.
Узнать, сколько поездок осталось, пока еще тоже никак не получится — счет придется вести самостоятельно.
«Приложение прорабатывается, поэтому для себя пока, наверное, надо фиксировать количество поездок. Отображаться оно на валидаторе, наверное, не будет», — сказала Сацик.
Также еще не проработан вопрос льготных тарифов, будут ли они спустя два месяца «пилота», пока с точностью неизвестно, заметила она.
«Пока, на данном этапе, не планируется (льготных тарифов — ред.)… Будет изменение или не будет, я на сегодняшний день этого сказать не могу», — сказала Сацик.
«При этом для льготной категории граждан ничего не меняется — они могут, не приобретая транспортную карту, и дальше рассчитываться своей льготной картой, привязанной к банку», — подчеркнула она.
По словам Сацик, пока идет тестирование пилотного проекта, «частные перевозчики еще будут оставаться на личном расчете», однако нововведение коснется и их очень скоро.
«Нововведение для частных перевозчиков планируется ввести где-то с мая месяца, если все пойдет так, как запланировано нашим министерством. Для всех должно быть единое правило», — заявила Сацик.
Она допустила, что этим «кто-то из перевозчиков будет недоволен», тем не менее задуманное будет реализовано, поскольку «все это делается для оптимизации, улучшения качества обслуживания и работы подъездного состава».
Сейчас, на начальном этапе запуска пилотного проекта, транспортные карты можно приобрести на всех автостанциях «Крымавтотранса», уточнила глава комитета. Среди доступных номиналов: 300, 600, 900 рублей. Также есть вариант за 3000 рублей — на 100 поездок.