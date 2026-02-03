На 85-м году жизни скончался заслуженный врач Воронежской области Юрий Лавырев

30 января на 85-м году жизни скончался Юрий Михайлович Лавырев — заслуженный врач Воронежской области, почетный гражданин Борисоглебского городского округа и человек удивительной судьбы. Печальную новость сообщила пресс-служба регионального минздрава вечером 2 февраля.
Путь Юрия Михайловича начался с суровых испытаний. В 1962 году, когда ему был 21 год, в разгар Карибского кризиса он военным фельдшером был направлен на Кубу. За два года самоотверженной службы он спасал жизни сослуживцев и местных жителей. Даже полученное ранение не сломило его дух — за проявленное мужество он был удостоен медали «Воин-интернационалист I степени».
Травмы, полученные в молодости, закрыли Юрию Михайловичу путь в хирургию, о которой он мечтал. Однако истинное призвание нашло другой выход. Вернувшись на родную землю, он посвятил себя медицине. Более 25 лет бессменно руководил Танцырейской психоневрологической больницей. Создал коллектив единомышленников, для которых, по их словам, стал мудрым наставником.
Юрий Михайлович до последних дней оставался в строю общественной жизни. Он был частым гостем на встречах с молодежью, передавая подрастающему поколению не сухие исторические факты, а живой пример ответственности за свою страну.