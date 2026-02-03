На 85-м году жизни скончался заслуженный врач Воронежской области Юрий Лавырев

Путь Юрия Михайловича начался с суровых испытаний. В 1962 году, когда ему был 21 год, в разгар Карибского кризиса он военным фельдшером был направлен на Кубу. За два года самоотверженной службы он спасал жизни сослуживцев и местных жителей. Даже полученное ранение не сломило его дух — за проявленное мужество он был удостоен медали «Воин-интернационалист I степени».